"Gã khổng lồ thép" của Trung Quốc sẵn sàng soán ngôi vương tàng hình từ F-35 của Mỹ?

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV, tiêm kích J-35 trên tàu sân bay của Trung Quốc có tiết diện radar nhỏ hơn lòng bàn tay, cho thấy bước tiến lớn trong công nghệ tàng hình.

Chỉ số này được tiết lộ trong chương trình phát sóng trên đài truyền hình nhà nước CCTV ngày 27/9. Tiết diện radar là diện tích tương đương của vật thể mà radar "nhìn thấy", được sử dụng để đánh giá khả năng bị radar phát hiện của các mục tiêu thực tế.

CCTV đưa tin: “Là tiêm kích tàng hình, khả năng khó bị phát hiện của J-35 xuất phát từ hình dáng khung thân độc đáo và công nghệ siêu vật liệu độc quyền của Trung Quốc.”

“Trong thế giới điện từ, tiết diện radar của ‘gã khổng lồ thép’ này còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay.”

J35 Trung Quốc và F35 Mỹ. Ảnh: armyrecognition

J-35 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm, hoạt động trên tàu sân bay. Dù tiết diện phản xạ radar chính xác vẫn được giữ bí mật nhưng báo cáo cho rằng nó nằm trong khoảng 10-100cm², tương đương với tiêm kích F-35 của Mỹ.

Theo cơ quan nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ, F-35 có tiết diện radar khoảng 15cm², cỡ một quả bóng golf.

Tính năng tàng hình rất quan trọng vì giúp tăng khả năng sống sót của máy bay, khiến radar đối phương khó phát hiện, theo dõi và nhắm mục tiêu.

Theo War Wings Daily, tiêm kích thế hệ năm đã tiến xa trong lĩnh vực này. Trong khi đó, tiêm kích thế hệ bốn như F-16 có tiết diện radar 5m² và F-15 là 25m².

F-22 Raptor do Lockheed Martin (Mỹ) phát triển được coi là tiêm kích tàng hình nhất thế giới, với tiết diện radar chỉ khoảng 1cm², gần bằng viên bi, khiến nó gần như vô hình trước radar.

Trung Quốc lần đầu công bố bản J-35A của lực lượng không quân tại triển lãm hàng không Chu Hải năm ngoái. Cả J-35 và J-35A đều xuất hiện trong đội hình trên không của cuộc duyệt binh ngày 3/9.

Trước đó, CCTV mô tả J-35A là tiêm kích tàng hình nhất thế giới.

Đoạn phim CCTV công bố đầu tháng này cho thấy J-35 đã hoàn tất thử nghiệm cất cánh và hạ cánh bằng hệ thống hãm trên tàu Phúc Kiến – tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc trang bị máy phóng điện từ.

J-35 là tiêm kích tàng hình thứ hai trên thế giới hoạt động trên tàu sân bay, sau F-35 của Lockheed Martin. Các thử nghiệm này đánh dấu lần đầu một máy bay cất cánh từ loại tàu sân bay như vậy.

CCTV cũng cho biết J-35 có trọng lượng cất cánh tối đa gần 30 tấn.

Máy bay cảnh báo sớm J-15T và KJ-600 cũng được cho là đã được phóng từ tàu Phúc Kiến – một năng lực trước đây chỉ Mỹ có.

Những diễn biến này cho thấy thời điểm đưa tàu sân bay Phúc Kiến vào hoạt động đã đến gần. CCTV cho hay tàu này đã đi qua eo biển Đài Loan đầu tháng để thử nghiệm.

(Theo SCMP, CCTV)