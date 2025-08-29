Cựu Phó Thủ tướng Ukraine, Olga Stefanishina.

"Các thủ tục chính thức đã hoàn tất. Hôm nay tôi đã ký sắc lệnh bổ nhiệm đại sứ", Tổng thống Zelensky nói, và cho biết, ông đã chỉ đạo bà Stefanishina "thực hiện đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã đạt được ở Washington, chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng".

Bà Stefanishina từng giữ chức phó thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và Euro-Đại Tây Dương từ năm 2020, và bộ trưởng tư pháp từ năm 2024, trước khi được bổ nhiệm tạm thời làm đặc phái viên tại Mỹ vào tháng 7 trong bối cảnh các cáo buộc tham nhũng mới xuất hiện.

Tháng trước, Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) xác nhận, họ đã mở cuộc điều tra về những hành vi lạm dụng có thể xảy ra liên quan đến Cơ quan Quản lý và Thu hồi Tài sản (ARMA), sau khi một cuộc điều tra của giới truyền thông cho thấy chồng cũ của Stefanishina có liên quan đến các vụ chuyển nhượng tài sản đáng ngờ.

Mặc dù chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra, nhưng cuộc điều tra trước khi xét xử đã được xác nhận chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Zelensky đột ngột tước bỏ quyền độc lập của các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine.

Động thái này đã gây ra làn sóng phản đối từ EU, cảnh báo về việc đóng băng viện trợ và các cuộc biểu tình đường phố lan rộng.

Dưới áp lực từ những người ủng hộ phương Tây, ông Zelensky buộc phải đảo ngược quyết định và khôi phục quyền tự chủ cho NABU và Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng (SAPO).

Tuy nhiên, các quan chức chống tham nhũng khẳng định "thiệt hại đã xảy ra", viện dẫn sự sụp đổ trong hợp tác với người tố giác và nỗi lo ngại ngày càng tăng về sự can thiệp chính trị.

Bà Stefanishina trước đó đã bác bỏ các cáo buộc tham nhũng là có động cơ chính trị.

Trong một cuộc phỏng vấn tháng trước, bà nhấn mạnh rằng, bà đã ly hôn từ năm 2017 và "không liên quan" đến các hoạt động kinh doanh của chồng cũ, nói rằng, mối quan hệ của họ chỉ giới hạn trong các vấn đề liên quan đến con cái.

Nhà ngoại giao này cũng liên quan đến một vụ tham nhũng kéo dài khác, bắt nguồn từ thời gian bà làm việc tại Bộ Tư pháp vào năm 2014, khi các nhà điều tra cáo buộc bà đã ký các hợp đồng được thổi phồng liên quan đến các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine.

Bà Stefanishina đã phủ nhận hành vi sai trái, cho rằng, các cáo buộc đã bị phóng đại.

Bất chấp những tranh cãi, Tổng thống Zelensky vẫn ca ngợi kinh nghiệm dày dạn của bà Stefanishina, nói rằng, an ninh lâu dài của Ukraine phụ thuộc vào mối quan hệ với Washington, và bày tỏ hy vọng về "tiến triển nhanh chóng trong quan hệ" với Mỹ.

Người tiền nhiệm của Stefanishina, Oksana Markarova, đã giữ chức đại sứ từ năm 2021 nhưng mất đi sự ủng hộ sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cáo buộc bà can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ thay mặt cho đảng Dân chủ.