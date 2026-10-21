Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ, Trung Quốc và Nga có thể tổ chức các cuộc họp ba bên, nhưng nếu vấn đề thảo luận liên quan đến Ukraine, thì Ukraine phải có mặt tại bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hôm 20/10, ông Zelensky nói: “Tôi đã đề cập đến một cuộc họp ba bên ở cấp lãnh đạo giữa Mỹ, Ukraine và Nga. Như các đối tác của tôi từng nói: Không có gì về Ukraine mà thiếu sự tham gia của Ukraine. Vậy nên tôi không rõ cuộc họp ba bên giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga sẽ diễn ra như thế nào. Đó là quyết định của họ. Tuy nhiên, nếu vấn đề liên quan đến Ukraine và tương lai của chúng tôi, thì điều đó chỉ có thể chấp nhận được khi chúng tôi có mặt tại bàn đàm phán. Điều này hoàn toàn rõ ràng”.

Cũng theo ông Zelensky, Ukraine đã nhận được những "tín hiệu tích cực" từ phía Mỹ, thông qua cuộc điện đàm giữa ông với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, tiếp nối bằng cuộc gặp tại Oslo (Na Uy) với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine không hề thua trong cuộc chiến, nhưng đang phải trả giá bằng con người và thời gian. Đó chính là lý do Ukraine muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi đã có một cuộc đối thoại rất mang tính xây dựng. Cuộc đối thoại này thực sự hiệu quả vì tất cả chúng ta - Ukraine, châu Âu và Mỹ - đều mong muốn hòa bình. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ diễn ra vào ngày mai," ông Zelensky kết luận, khi đề cập đến chuyến thăm của ông Witkoff tới St. Petersburg vào ngày 21/10 - nơi ông dự kiến sẽ có các cuộc gặp với giới lãnh đạo Nga.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết, ông Witkoff sẽ gặp lãnh đạo Nga để trao đổi các quan điểm về cuộc xung đột, cũng như các đề xuất mà các đối tác châu Âu và Mỹ đã dày công xây dựng, đồng thời có thể đặt nền móng cho một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo.

Tờ Wall Street Journal mới đây đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio xác nhận đã có những cuộc thảo luận về một cuộc gặp như vậy, nhưng các bên chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Vào ngày 19/10, ông Trump tuyên bố sẵn sàng gặp ông Putin và ông Tập Cận Bình để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, ngay cả khi không có sự tham gia của ông Zelensky.