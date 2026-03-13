Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance có quan điểm khác nhau về chiến dịch quân sự tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance (Ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở bang Florida mới đây, Tổng thống Trump cho biết ông và ông Vance về cơ bản có cùng lập trường, song thừa nhận giữa hai người tồn tại sự khác biệt mang tính "triết lý" trong cách tiếp cận vấn đề đối với chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

"Chúng tôi hợp tác rất tốt trong vấn đề này. Có thể nói ông ấy có quan điểm hơi khác tôi về mặt triết lý. Có lẽ ông ấy ít hào hứng hơn với việc tiến hành chiến dịch, nhưng vẫn ủng hộ. Còn tôi cho rằng đây là điều chúng ta buộc phải làm", ông Trump nói.

Theo Tổng thống Trump, nếu Mỹ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran thì Tehran có thể sẽ gây ra những mối đe dọa đối với Washington và các đồng minh.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Phó Tổng thống J.D. Vance từng bày tỏ lo ngại nội bộ về các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi cuối tháng trước. Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ông Vance - người trước đây thường phản đối việc Mỹ can thiệp quân sự ở nước ngoài - đã nêu quan điểm thận trọng trong các cuộc thảo luận nội bộ. Tuy nhiên, sau khi quyết định tiến hành chiến dịch được đưa ra, Phó Tổng thống Vance đã chuyển sang tập trung hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ.

(Ảnh: US Navy)

Ông Vance, cựu binh Thủy quân lục chiến Mỹ từng phục vụ tại Iraq, trước đây cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ can dự sâu vào các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Năm 2025, trong một cuộc trao đổi nội bộ về chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, ông Vance từng đặt câu hỏi liệu việc Mỹ đơn phương tấn công để bảo vệ các tuyến hàng hải quốc tế có phù hợp với quan điểm lâu nay của ông Trump về việc các đồng minh châu Âu cần chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm an ninh hay không.

Trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran, ông Vance từng nhận định với báo chí rằng khả năng xảy ra một cuộc chiến kéo dài tại Iran là rất thấp. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Vance cũng cho rằng chiến dịch quân sự hiện nay có thể kéo dài lâu hơn dự kiến.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Trump sẽ không để nước Mỹ rơi vào một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm mà không có mục tiêu rõ ràng. Theo ông Vance, mục tiêu của Washington là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và buộc Tehran cam kết lâu dài không tái phát triển năng lực hạt nhân.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ đang đạt được "những tiến triển lớn" và thậm chí có thể đã gần hoàn thành các mục tiêu đề ra. "Chúng tôi đang đạt được những bước tiến rất quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu quân sự. Một số người có thể nói rằng nhiệm vụ gần như đã hoàn tất", ông Trump nói.

Tuy nhiên, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cũng đang vấp phải một số ý kiến chỉ trích trong nội bộ lực lượng ủng hộ ông Trump. Một số nhân vật thuộc phong trào "Nước Mỹ trên hết" cho rằng Washington nên ưu tiên các lợi ích trong nước thay vì mở rộng can dự quân sự ở nước ngoài.