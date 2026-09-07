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Tổng thống Trump tuyên bố mặt trăng thuộc về Mỹ, Nhà Trắng tung video AI ông Trump hoá siêu anh hùng

Quỳnh Như
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Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi đăng hình ảnh mặt trăng kèm dòng chữ "Mặt trăng là của chúng ta" trên Truth Social, trong khi Nhà Trắng đăng video AI mô tả ông trong hình tượng siêu anh hùng Green Lantern.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/9 đăng trên mạng xã hội Truth Social hình ảnh mặt trăng kèm dòng chữ "Mặt trăng là của chúng ta", cùng một lá cờ Mỹ. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trước đó ít phút, ông Trump chia sẻ những hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giới thiệu ý tưởng về bộ đồng phục màu đen mới cho Lực lượng Không gian Mỹ. Ông mô tả thiết kế sử dụng các tông màu "xám không gian, đen huyền, xám bạc và đen satin", đi kèm phù hiệu trên vai, cổ áo, miếng vá tay áo và thắt lưng.

Tổng thống Trump tuyên bố mặt trăng thuộc về Mỹ và hình tượng siêu anh hùng Green Lantern - Ảnh 1.

Bài đăng trên Truth Social của ông Donald Trump tuyên bố "Mặt trăng là của chúng ta", cùng với bài đăng về ý tưởng đồng phục Lực lượng Không gian.

Trong cùng loạt bài đăng, ông Trump còn đề cập đến eo biển Hormuz, gọi đây là lãnh thổ của Mỹ. Tuần trước, ông từng đề xuất đổi tên tuyến hàng hải chiến lược này thành "Eo biển Trump", nhưng sau đó cho biết ông không nghiêm túc với ý tưởng này.

Tổng thống Trump cũng đưa ra đề xuất đổi tên bang New Mexico thành "New America", cho rằng tên gọi mới sẽ uy tín và đẹp hơn.

Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng ngày 7/9 đăng trên mạng xã hội X một đoạn video dài 27 giây được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mô tả Tổng thống Trump trong hình tượng Green Lantern, siêu anh hùng nổi tiếng của DC Comics.

Trong video, ông Trump đeo chiếc nhẫn màu xanh lá phát sáng trên ngón giữa bàn tay phải, tương tự biểu tượng đặc trưng của Green Lantern. Các hiệu ứng AI mô tả ông sử dụng sức mạnh để bảo vệ nước Mỹ, với nhiều hình ảnh xoay quanh những chủ đề thường được ông đề cập như nhập cư, công nghiệp và sức mạnh quân sự Mỹ.

Nhà Trắng đăng video kèm lời thề nổi tiếng của Green Lantern: "Trong ngày tươi sáng nhất, trong đêm tối tăm nhất, không một thế lực nào có thể thoát khỏi tầm mắt ta... Ánh sáng của Green Lantern".

Green Lantern là nhân vật siêu anh hùng hư cấu của DC Comics. Trong thế giới truyện tranh, Green Lantern là một lực lượng cảnh sát và gìn giữ hòa bình liên thiên hà.

Những bài đăng và video trên nhanh chóng tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh việc Nhà Trắng sử dụng hình ảnh AI để xây dựng hình tượng Tổng thống Mỹ.

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Tags

Donald Trump

nhà trắng

Mặt trăng

Green Lantern

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