Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng 3 con trai (Ảnh: Getty Images)

Ngày 30/1, Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kiện Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) và Bộ Tài chính Mỹ, yêu cầu bồi thường ít nhất 10 tỷ USD, với cáo buộc các cơ quan này không ngăn chặn được việc rò rỉ trái phép thông tin thuế cá nhân của ông và gia đình ra truyền thông trong giai đoạn 2018 - 2020.

Đơn kiện được nộp tại một tòa án liên bang ở bang Florida, với các nguyên đơn gồm Tổng thống Trump, hai con trai là Donald Trump Jr. và Eric Trump, cùng Tập đoàn Trump. Theo nội dung đơn kiện, việc tiết lộ các hồ sơ thuế mật đã gây "tổn hại nghiêm trọng về uy tín và tài chính, làm xấu hình ảnh công chúng, gây bẽ mặt trước dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế xã hội" của Tổng thống Trump cũng như các nguyên đơn khác.

Vụ việc bắt nguồn từ hành vi của Charles Edward Littlejohn, cựu nhân viên hợp đồng của IRS làm việc cho công ty tư vấn Booz Allen Hamilton. Năm 2024, Littlejohn đã bị kết án 5 năm tù sau khi thừa nhận đánh cắp và cung cấp trái phép dữ liệu thuế của ông Trump và nhiều cá nhân giàu có khác cho các cơ quan báo chí, trong đó có báo New York Times và ProPublica. Các công tố viên mô tả đây là vụ rò rỉ thông tin "chưa từng có tiền lệ trong lịch sử IRS".

Những thông tin bị tiết lộ đã vi phạm nghiêm trọng Điều 6103 của Bộ luật Thuế Mỹ - một trong những quy định bảo mật chặt chẽ nhất trong luật liên bang. Dựa trên các dữ liệu bị rò rỉ, báo New York Times từng đưa tin rằng ông Trump không phải nộp thuế thu nhập liên bang trong nhiều năm trước 2020, trong khi ProPublica công bố loạt bài phân tích về các điểm bất thường trong hồ sơ thuế của ông. Sau đó, tờ khai thuế trong 6 năm của ông Trump cũng bị công bố bởi Ủy ban Thuế và Phương tiện Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát khi đó.

Đơn kiện cho rằng các tiết lộ trái phép này đã gây tổn hại trực tiếp đến hình ảnh chính trị của ông Trump, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ngoài ông Trump, Littlejohn còn đánh cắp hồ sơ thuế của nhiều tỷ phú khác, trong đó có Jeff Bezos và Elon Musk.

Vụ kiện được đệ trình chỉ vài ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố chấm dứt toàn bộ hợp đồng với Booz Allen Hamilton, với lý do công ty này không triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với dữ liệu nhạy cảm, bao gồm thông tin thuế mật mà họ được tiếp cận thông qua các hợp đồng với IRS.

Vụ kiện này được xem như một động thái hiếm thấy, khi một Tổng thống Mỹ đương nhiệm kiện chính các cơ quan thuộc chính quyền liên bang. Yêu cầu bồi thường với số tiền rất lớn cũng làm dấy lên những tranh luận xoay quanh xung đột lợi ích và tiền lệ pháp lý tại Mỹ. Hiện Nhà Trắng, Bộ Tài chính và IRS chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện.