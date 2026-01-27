Bộ trưởng Quốc phòng Đức yêu cầu ông Trump xin lỗi vì phát biểu gây phẫn nộ về đồng minh

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump xin lỗi vì những phát biểu ám chỉ rằng các đồng minh NATO của Mỹ ở Afghanistan tránh né nhiệm vụ tiền tuyến, Reuters ngày 26/1 đưa tin.

Ông Trump đã gây phẫn nộ sâu sắc cho các đồng minh khi ông phát biểu trên Fox Business Network rằng Mỹ "chưa bao giờ cần" liên minh xuyên Đại Tây Dương và cáo buộc các đồng minh "đứng hơi xa tiền tuyến" ở Afghanistan.

"Thật không đúng và thiếu tôn trọng khi nói như vậy về những người lính đồng minh đã ngã xuống. Tất cả họ đều đã đứng đó, sát cánh với Mỹ. Giờ đây nói khác đi đơn giản là không đúng", ông Pistorius phát biểu trong một chương trình tọa đàm trên kênh truyền hình ARD của Đức tối 25/1.

Theo Reuters, hàng nghìn binh sĩ Đức đã tham gia các chiến dịch Operation Enduring Freedom và Resolute Support của NATO tại Afghanistan, trong đó 59 người đã hy sinh. Các chiến dịch này được phát động sau vụ tấn công khủng bố của al Qaeda vào Mỹ ngày 11/9/2001.

Pistorius cho biết ông sẽ nêu vấn đề này trong lần tới khi nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và ông kêu gọi ông Trump xin lỗi.

"Đó sẽ là một dấu hiệu của sự tử tế, tôn trọng và cả sự thấu hiểu", ông Pistorius nói.

Trước đó, nhiều chính trị gia châu Âu, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, đã có những phản ứng tương tự.

Hôm 24/1, ông Trump đã ca ngợi những người lính Anh "dũng cảm", nhưng ông không đưa ra lời xin lỗi cho phát biểu trước đó và cũng không đề cập đến sự hy sinh của các đồng minh NATO khác. Anh đã mất 457 quân nhân tại Afghanistan.

Các quan chức trong chính quyền Trump đã nhiều lần chỉ trích các quốc gia châu Âu vì không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO và quá phụ thuộc vào Mỹ cho an ninh của chính họ.

Ông Pistorius, người đang dẫn dắt nỗ lực tái xây dựng lực lượng vũ trang Đức, cho biết châu Âu phải chấp nhận rằng họ không thể phụ thuộc vào Mỹ như trong 70 năm qua, nhưng quân đội Đức đang đi trên "con đường xuất sắc" để đạt mục tiêu phục hồi sức mạnh vào năm 2029.