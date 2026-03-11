Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)

“Tôi không tin rằng ông ta có thể sống yên”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 9/3.

Không rõ Tổng thống Mỹ Trump muốn ám chỉ điều gì, nhưng ông đã nhiều lần bày tỏ thất vọng với lựa chọn này của Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đòi được tham gia vào việc chọn lãnh đạo kế nhiệm của Iran sau khi Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng.

“Tôi thất vọng, vì chúng tôi nghĩ điều đó sẽ chỉ dẫn đến nhiều vấn đề giống như trước đây. Tôi thất vọng khi thấy lựa chọn của họ”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông Mojtaba Khamenei có phải mục tiêu hay không, ông Trump trả lời rằng ông không muốn nói.

“Điều đó sẽ không phù hợp. Nhưng hãy nhìn xem, tôi cũng từng là mục tiêu”, Tổng thống Trump nói, nhắc đến các vụ ám sát nhằm vào ông trước đây.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox , ông Trump để ngỏ khả năng đối thoại với các lãnh đạo Iran, những người mà ông nghe nói rằng họ “rất muốn nói chuyện”.

“Có thể, tùy thuộc vào điều kiện, có thể, chỉ là có thể… Thực ra chúng ta cũng không nhất thiết phải nói chuyện nữa nếu nghĩ kỹ, nhưng vẫn có thể”, ông nói.

Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Iran vừa cảnh báo Tổng thống Trump, rằng ông nên cẩn thận để “không bị loại bỏ”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 10/3, ông Ali Larijani - một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Iran hiện nay, nói rằng “dân tộc Iran không sợ những lời đe dọa rỗng tuếch của ông”.

“Ngay cả những người quyền lực hơn ông cũng không thể tiêu diệt dân tộc Iran. Hãy cẩn thận với chính mình”, ông Larijani viết.

Đây là lần thứ 2 ông Larijani ám chỉ rằng ông Trump có thể trở thành mục tiêu.

Ngày 7/3, quan chức này tuyên bố ông Trump phải “trả giá” cho chiến dịch không kích của Mỹ - Israel vào Iran.

Tuyên bố mới nhất của ông Larijani được đưa ra để đáp trả bài đăng trên mạng xã hội trước đó của ông Trump, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Iran sẽ bị tấn công mạnh gấp 20 lần nếu chặn tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy các mục tiêu khiến việc tái thiết Iran gần như không thể, nếu nước này phong tỏa eo biển.

Trong bài đăng sau đó, ông Larijani nói rằng eo biển Hormuz “hoặc sẽ là eo biển của hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người, hoặc sẽ trở thành eo biển của thất bại và đau khổ cho những kẻ hiếu chiến”.

Tháng 11/2024, Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra các cáo buộc liên quan đến một âm mưu của Iran nhằm ám sát ông Trump trước cuộc bầu cử tổng thống năm đó, nhưng đã bị ngăn chặn.

Theo các quan chức an ninh quốc gia Mỹ, đó là một trong nhiều kế hoạch của Iran nhằm ám sát ông Trump.