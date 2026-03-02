Tổng thống Donald Trump ngày Chủ nhật nói với tờ The New York Times rằng dự kiến số thương vong trong cuộc chiến với Iran “sẽ cao hơn đáng kể” so với con số 3 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng đến nay, dựa trên các dự báo của Lầu Năm Góc.

“Ba người đã là quá nhiều đối với tôi”, ông Trump nói với The New York Times . “Nếu nhìn vào các dự báo - họ có những tính toán dự báo - con số có thể cao hơn đáng kể so với mức đó".

Trước đó, CNN đưa tin 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một vụ tấn công nghi bằng máy bay không người lái rạng sáng Chủ nhật tại Kuwait, theo nhiều nguồn thạo tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh trên chuyên cơ Không lực Một, ngày 1/3/2025, tại căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland (Mỹ). (Ảnh: AP/John McDonnell)

Trong một video đăng cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ đã “tấn công hàng trăm mục tiêu tại Iran”, mô tả chiến dịch này là “một trong những cuộc tấn công quân sự phức tạp và áp đảo nhất mà thế giới từng chứng kiến”.

“Các hoạt động tác chiến vẫn đang tiếp diễn toàn lực và sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được toàn bộ mục tiêu. Chúng tôi có những mục tiêu rất rõ ràng” , ông nói, nhưng không nêu cụ thể.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo một chính quyền Iran sở hữu tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân sẽ là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với mọi người dân Mỹ, đồng thời cáo buộc giới lãnh đạo Tehran “đã tiến hành cuộc chiến chống lại chính nền văn minh”.