Lãnh đạo một nước Đông Nam Á tuyên bố sẵn sàng bay thẳng đến Tehran để làm trung gian hòa giải

Indonesia bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về việc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thất bại, dẫn đến leo thang quân sự ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Indonesia đã đăng tải trên tài khoản X chính thức của mình.

Indonesia kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và ưu tiên đối thoại và ngoại giao, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia và giải quyết những khác biệt bằng các biện pháp hòa bình. Indonesia cũng kêu gọi hàng trăm công dân của mình hiện đang sinh sống tại Iran giữ bình tĩnh và tuân theo chỉ dẫn của chính quyền địa phương.

Tổng thống Indonesia Prabowo

Bên cạnh đó, chính phủ Indonesia, đặc biệt là Tổng thống Prabowo, bày tỏ sự sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại nhằm thiết lập lại điều kiện an ninh thuận lợi và nếu được cả hai bên đồng ý, Tổng thống Indonesia sẵn sàng đến Tehran để làm trung gian hòa giải, tuyên bố từ Bộ Ngoại giao cho biết.

“Indonesia vô cùng tiếc nuối về sự thất bại của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dẫn đến leo thang quân sự ở Trung Đông”, tuyên bố nêu rõ, mà không đề cập trực tiếp đến các cơ sở hạt nhân.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á kêu gọi mọi người kiềm chế và ưu tiên đối thoại. Jakarta nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “giải quyết những khác biệt bằng các biện pháp hòa bình”.

Đại sứ quán Iran tại Jakarta đã chính thức hoan nghênh đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington của Indonesia, sau một loạt các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo. Đại sứ quán đã ra tuyên bố hoan nghênh sự sẵn sàng của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đến Tehran để làm trung gian hòa giải, với điều kiện cả hai bên đồng ý với sáng kiến này.

Đây không phải là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Indonesia tự nguyện làm trung gian hòa giải. Người tiền nhiệm của ông Prabowo, ông Joko “Jokowi” Widodo, cũng đã đến Nga và Ukraine vào giữa năm 2022, chỉ vài tháng sau khi chiến tranh leo thang.

Diễn biến ngoại giao này diễn ra sau khi đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận hôm Chủ nhật về cái chết của lãnh đạo tối cao nước này, Ayatollah Ali Khamenei.

Tổng thống Trump cảnh báo hôm Chủ nhật rằng Washington sẽ tấn công Iran với lực lượng chưa từng thấy trước đây nếu nước này trả đũa các cuộc tấn công gần đây.

Căng thẳng leo thang ở Trung Đông có khả năng phá vỡ sự ổn định khu vực cũng như hòa bình và an ninh thế giới.

Các cuộc không kích đã diễn ra tại Tehran vào sáng thứ Bảy theo giờ địa phương. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng Mỹ đã tiến hành một “chiến dịch quy mô lớn và đang diễn ra” để phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố quân đội nước này đã hợp tác với Washington trong chiến dịch này.