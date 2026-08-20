Tổng thống Trump đe dọa bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ nền kinh tế Iran

Ngày 19/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ nền kinh tế của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi đang tuyên bố chiến dịch kinh tế tàn khốc nhất từ trước đến nay đối với bất kỳ quốc gia nào! Đây sẽ là Chiến tranh Kinh tế và Cô lập trên quy mô chưa từng có.

Tôi cũng tuyên bố, bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay, hoặc các cơ quan chính phủ của mình cung cấp bất kỳ loại hỗ trợ nào cho Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế khắc nghiệt nhất.

Buôn lậu dầu mỏ, đường dây hoán đổi hàng hóa, chuyển tiền mặt, các nhà đổi ngoại tệ, đăng ký tàu thuyền, những công ty bình phong - tất cả đều phải chấm dứt ngay lập tức.

Đây sẽ là một ngày quyết định về kinh tế, và chúng ta cần tất cả các đồng minh sát cánh cùng Mỹ để cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran”, ông Trump viết trên Truth Social vào tối 19/8.

Những lời đe dọa mới nhất này của Tổng thống Mỹ được đưa ra khi số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz chiến lược giảm xuống còn 6 chiếc vào ngày 18/8, thấp hơn mức trung bình hàng ngày trong 10 ngày là 11 chiếc, theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi Kpler.

Ông chủ Nhà Trắng đưa ra những phát biểu này sau khi thời hạn 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Iran kết thúc vào ngày 17/8, mà không có bước đột phá nào.

Iran đã đóng cửa tuyến đường thủy này, nơi vận chuyển khoảng một phần tư lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển toàn cầu, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch ném bom chung vào ngày 28/2.

Hải quân Mỹ đã tuyên bố phong tỏa các cảng Iran vào tháng 4, và đang hướng dẫn các tàu thuyền đi qua các tuyến đường mà Iran coi là bất hợp pháp.

Phát biểu với các phóng viên hôm 18/9, ông Trump mô tả cuộc phong tỏa là "cực kỳ hiệu quả".

Các quan chức Iran cho biết, eo biển sẽ không được mở cửa trở lại cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, thả các tài sản bị đóng băng của Iran và chấm dứt các lệnh trừng phạt.

Iran cũng yêu cầu Mỹ rút quân khỏi khu vực như một điều kiện để đạt được thỏa thuận hòa bình.