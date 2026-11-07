Tổng thống Putin xác nhận ngày diễn ra cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, một vòng đàm phán 3 bên mới nhằm giải quyết xung đột Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại UAE vào tuần tới.

Tổng thống Vladimir Putin tại buổi họp với Hội đồng An ninh Nga, ngày 6/11/2026.

“Ngày 10/11, các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu tại Abu Dhabi, UAE”, Tổng thống Putin nói trong cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga hôm 6/11.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nói thêm, ông đã mời các quan chức dự kiến tham gia đàm phán đến để thảo luận về công tác chuẩn bị.

Theo trang web của Điện Kremlin, những người có mặt trong cuộc họp hôm 6/11 gồm: Các trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky và Yury Ushakov, Phó Thủ tướng Dmitry Patrushev, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Sergey Ryabkov, người đứng đầu tình báo quân sự Igor Kostyukov và Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Tác chiến Yury Zhigarlovsky.

Điện Kremlin vẫn chưa công bố đầy đủ thành phần phái đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi đầu tuần cho biết, ông Medinsky sẽ đứng đầu phái đoàn Nga.

Ông Medinsky được biết đến là một nhà đàm phán kỳ cựu của Nga.

Ông đã dẫn đầu phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán ban đầu với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022, và một số vòng đàm phán tiếp theo trong tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian, được khởi xướng sau khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025.

Các nhà đàm phán Mỹ cũng đã có cuộc thảo luận với đại diện từ Pháp, Đức, Anh, EU và NATO tại Brussels vào ngày 4 và 5/11, bàn về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh hậu chiến của châu Âu và các cơ hội kinh tế cho công cuộc tái thiết.

Sau các cuộc gặp, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục tham vấn với Ukraine và các đối tác châu Âu, đồng thời "cũng sẽ tham gia cùng Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình".

Theo RT



