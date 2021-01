Tổng thống Putin tuyên bố vaccine COVID-19 Nga tốt nhất thế giới

3 người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam liều cao nhất Việt Nam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 liều cao nhất Iran tẩy chay vaccine COVID-19 phương Tây

“Vaccine (COVID-19) của Nga là loại tốt nhất trên thế giới. Trước đây chúng tôi từng nghĩ như thế và hiện nay, thông qua áp dụng trên thực tế đã cho thấy như vậy”, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/1 phát biểu trong cuộc họp với các quan chức, thông tấn TASS đưa tin.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định vaccine COVID-19 của Nga đã chứng tỏ mức độ an toàn và hiệu quả miễn dịch cao chưa từng thấy.

“Tôi yêu cầu khởi động quá trình tiêm chủng hàng loạt cho toàn dân sớm nhất là vào tuần tới”, ông Putin nói với các quan chức. Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova sau đó xác nhận nhà chức trách nước này có thể bắt đầu chương trình tiêm chủng từ ngày 18/1.

Nga cấp phép cho Sputnik V từ tháng 8 sau khi nó vượt qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và khởi động quá trình tiêm chủng diện rộng từ ngày 10/12/2020, sớm hơn vài ngày so với các nước phương Tây. Đến nay, hơn 1,5 triệu người Nga đã được tiêm chủng.

Sputnik V có hiệu quả 91,4%, thấp hơn một chút so với vaccine do liên doanh dược Pfizer/ BioNtech chế tạo, nhưng có thể được bảo quản ở nhiệt độ -2 đến -8 độ C thay vì -76 độ C như vaccine của Pfizer, phù hợp với hậu cần ở nhiều khu vực trên thế giới.

Tại cuộc họp báo thường niên cuối năm hôm 17/12/2020, Tổng thống Nga Putin nói ông chưa tiêm Sputnik V vì mẫu vaccine khi đó chưa được khuyến cáo sử dụng cho những người trên 60 tuổi. Ông Putin sinh năm 1952, năm nay 68 tuổi.

Giới chức Nga gần đây cho biết ông Putin có kế hoạch tiêm vaccine này. Nhà lãnh đạo Nga cũng từng nhiều lần khẳng định mẫu vaccine do Nga sản xuất có hiệu quả cao và an toàn.