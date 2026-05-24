Tổng thống Putin ra lệnh nóng, Nga dội tên lửa, phóng Oreshnik thẳng vào cơ sở quân sự Ukraine

Thư Nghiêm
Quân đội Nga bình luận về đòn đáp trả quy mô lớn trong đêm sau vụ tấn công của Ukraine tại vùng Lugansk.

Các lực lượng Nga đã thực hiện một "cuộc tấn công quy mô lớn" trong đêm nhắm vào các mục tiêu quân sự tại Ukraine, sử dụng hệ thống tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik và tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal và Zircon, cùng với các loại tên lửa hành trình phóng từ trên không, trên biển, mặt đất và máy bay không người lái tấn công, RT đưa tin.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Nga "đệ trình các đề xuất" nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một ký túc xá của trường sư phạm tại vùng Lugansk, khiến 21 người thiệt mạng và 42 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc oanh tạc đã nhắm vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát, các căn cứ không quân và những doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của quân đội Ukraine. Cơ quan này nhấn mạnh: "Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng".

Truyền thông và các kênh Telegram của Ukraine đã lan truyền nhiều đoạn video cho thấy các chùm vật thể sáng rực nhanh chóng lao xuống từ bầu trời, đồng thời tuyên bố rằng Nga đã triển khai tên lửa Oreshnik vào một mục tiêu không xác định ở thị trấn Belaya Tserkov gần Kiev, thủ đô của Ukraine.

Ký túc xá của Cao đẳng Starobelsk, một cơ sở thuộc Đại học Sư phạm Lugansk nằm tại thị trấn Starobelsk, đã bị nhiều đợt máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào hôm 22/5. Tổng thống Putin đã lên án hành động này.

Thống đốc Leonid Pasechnik tuyên bố để tang trong hai ngày 24-25/5 và khẳng định những kẻ gây ra sẽ phải đối mặt với "sự trừng phạt xứng đáng và không thể tránh khỏi".

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã cảnh báo các công dân Mỹ về một "cuộc tấn công đường không có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể" có thể diễn ra trong vòng 24 giờ, đồng thời kêu gọi họ sẵn sàng tìm nơi trú ẩn ngay lập tức nếu báo động đường không được ban bố.

Moscow lần đầu tiên công khai xác nhận việc phóng tên lửa Oreshnik vào tháng 11/2024, khi tên lửa này được sử dụng trong một cuộc tấn công vào cơ sở công nghiệp quân sự Yuzhmash ở Dnepropetrovsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là lần thứ hai tên lửa này được triển khai, sau khi từng được sử dụng vào tháng 1 năm nay ở Lviv.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

