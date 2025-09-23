Tổng thống Putin nói về Hiệp ước hạt nhân New START

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước Hội đồng An ninh Quốc gia, ngày 22/9/2025.

Phát biểu trước cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia vào ngày 22/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, sự ổn định chiến lược toàn cầu ngày càng bị đe dọa bởi những gì ông mô tả là hành động phá hoại của các quốc gia phương Tây.

Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù Moscow sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa, nhưng Moscow vẫn luôn quan tâm đến các biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết xung đột.

“Hiệp ước New START sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026, báo hiệu sự kết thúc sắp xảy ra của hiệp ước quốc tế cuối cùng trực tiếp hạn chế năng lực tên lửa hạt nhân.

Việc từ bỏ hoàn toàn di sản của hiệp ước này, xét trên nhiều khía cạnh, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng và thiển cận. Nó cũng sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến các mục tiêu của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân.

Để ngăn chặn sự xuất hiện của một cuộc chạy đua vũ trang chiến lược mới và duy trì mức độ dự đoán và kiềm chế chấp nhận được, chúng tôi cho rằng, việc duy trì nguyên trạng được thiết lập theo Hiệp ước New START trong thời điểm hỗn loạn này là hợp lý.

Theo đó, Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế về số lượng trọng tâm của hiệp ước trong một năm sau ngày 5/2/2026.

Sau ngày đó, dựa trên đánh giá cẩn thận tình hình, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định chắc chắn về việc có nên duy trì các hạn chế tự nguyện này hay không.

Chúng tôi tin rằng, biện pháp này chỉ khả thi nếu Mỹ hành động với tinh thần tương tự và kiềm chế các bước đi làm suy yếu hoặc phá vỡ cán cân răn đe hiện có.

Về vấn đề này, tôi muốn yêu cầu các cơ quan liên quan duy trì giám sát chặt chẽ các hoạt động của Mỹ liên quan đến kho vũ khí tấn công chiến lược (START) ngay từ đầu.

Cần đặc biệt chú ý đến các kế hoạch của Mỹ nhằm mở rộng các thành phần chiến lược của hệ thống phòng thủ tên lửa, bao gồm cả việc chuẩn bị triển khai tên lửa đánh chặn ngoài không gian.

Chúng tôi tin rằng, việc thực hiện các biện pháp gây bất ổn như vậy trên thực tế có thể làm mất hiệu lực những nỗ lực của chúng tôi nhằm duy trì nguyên trạng trong lĩnh vực vũ khí tấn công chiến lược. Chúng tôi sẽ có phản ứng thích hợp trong trường hợp này.

Tôi tin rằng, sáng kiến của Nga, nếu được thực hiện, có thể đóng góp đáng kể vào việc tạo ra các điều kiện cần thiết cho một cuộc đối thoại chiến lược thực chất với Mỹ - tất nhiên là với điều kiện là các cơ sở để nối lại hoàn toàn cuộc đối thoại được đảm bảo, và các bước rộng hơn được thực hiện để bình thường hóa quan hệ song phương và loại bỏ các mâu thuẫn an ninh cốt lõi”, ông Putin nói.

Hiệp ước New START thiết lập giới hạn về số lượng vũ khí hạt nhân tầm xa liên lục địa mà cả hai bên có thể triển khai.