Tổng thống Putin lệnh không thể chậm hơn Mỹ

Tên lửa ICBM Sarmat của Nga.

Tuyên bố được ông chủ Điện Kremlin đưa ra hôm 27 tháng 11 trong chuyến thăm Kyrgyzstan.

"Chuẩn bị cho các cuộc thử vũ khí hạt nhân thực sự cần thời gian, và chúng ta chắc chắn không thể để Mỹ thử nghiệm, và chúng ta sẽ phải mất thêm một năm rưỡi nữa để chuẩn bị.

Tất nhiên, chúng ta phải suy nghĩ về điều đó. Chúng ta không nói điều đó, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Và tôi đảm bảo với các bạn, chúng ta sẽ sẵn sàng", hãng RIA dẫn lời ông Putin.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ nêu vấn đề chuẩn bị thử hạt nhân của Mỹ trong các cuộc đàm phán song phương sắp tới.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết vào ngày 13 tháng 11 rằng nếu Mỹ tiến hành thử vũ khí hạt nhân, lệnh cấm thử hạt nhân đã tồn tại từ lâu sẽ chấm dứt, đồng thời nói thêm rằng Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu các quốc gia khác tiến hành thử hạt nhân, Nga sẽ có hành động tương ứng để đáp lại.

Tuyên bố được nhà lãnh đạo Nga đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân vì các quốc gia khác cũng đang tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy.

"Chúng ta sẽ thử hạt nhân vì nhiều nước khác cũng thử, chúng ta có nhiều quốc gia khác cũng thử, chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác, tôi là người đã cải tạo và chế tạo một số vũ khí đó, và tôi ghét phải làm vậy, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, vì họ đã có vũ khí đó", ông Trump nói.

Howard Altman, chuyên gia của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho rằng: "Khởi động lại thử nghiệm vũ khí nguyên tử sẽ là bước ngoặt lớn với Mỹ. Động thái này rất tốn kém, cũng như sẽ thúc đẩy các cường quốc hạt nhân khác làm theo".

Đặc biệt, kho vũ khí hạt nhân của Mỹ hiện nay thuộc quyền quản lý của Bộ Năng lượng, không phải do Bộ Chiến tranh phòng kiểm soát. Dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ tính đến tháng 9 năm 2023 cho thấy nước này sở hữu 3.748 đầu đạn hạt nhân, trong đó 2.170 đầu đạn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Giám đốc Hans Kristensen của Dự án Thông tin Hạt nhân thuộc Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS), cho biết Nhà Trắng sẽ phải yêu cầu Bộ Năng lượng tiến hành các bước chuẩn bị cho vụ thử. Ngoài ra, quốc hội Mỹ sẽ phải phê duyệt ngân sách bổ sung, do nước này không còn chương trình thử vũ khí hạt nhân.

Ông Kristensen nói: "Không hiểu ông Trump đang muốn đề cập tới điều gì. Nếu ông ấy muốn thử nghiệm nổ hạt nhân, quá trình này sẽ khó lòng trở thành hiện thực trong vòng 18 tháng, đồng thời đòi hỏi ngân sách lớn và phải được quốc hội Mỹ chấp thuận".

Vị giám đốc này cũng cảnh báo rằng động thái thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ khiến những cường quốc hạt nhân trên thế giới làm theo.

"Tất cả quốc gia này sẽ hưởng lợi rất nhiều nếu Mỹ tái khởi động thử nghiệm hạt nhân", Kristensen cho biết.

Giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (ACA) là Daryl Kimball có trụ sở tại Mỹ, cho biết "những gì sẽ được thử nghiệm" là câu hỏi lớn mà cấp dưới của ông Trump phải làm rõ.

"Những vụ thử trước đây được tiến hành để kiểm tra thiết kế đầu đạn mới, xem thiết bị có phát nổ, đạt sức công phá và sở hữu đặc điểm mong muốn không.

Đó là lý do khiến Mỹ tiến hành phần lớn trong 1.030 lần thử vũ khí hạt nhân. Tôi không rõ họ muốn tìm hiểu điều gì về mặt kỹ thuật, cũng không có lý do gì để Mỹ thử vũ khí hạt nhân đang có trong trang bị", Kimball nói.

Vị giám đốc của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí nêu quan điểm: "Tuyên bố của ông Trump mang tính chính trị, là động thái ăn miếng trả miếng đối với những gì mà ông ấy cho rằng các nước khác đang làm.

Chúng tôi theo dõi vấn đề này cực kỳ cẩn thận và không thấy quốc gia nào thử hạt nhân trong thời gian qua. Tổng thống Mỹ sẽ cần giải thích về phát ngôn này. Tôi nghĩ ông Trump dường như đang nhầm lẫn về vấn đề nói trên".