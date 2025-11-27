Trang tin News.ru (Nga) ngày 27/11 đưa tin, chiến sự tại cụm đô thị Pokrovsk – Mirnograd đang bước vào giai đoạn đặc biệt căng thẳng, với những diễn biến được mô tả là "không còn đường thoát" cho lực lượng Ukraine.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine bị kẹt lại trong vòng vây giữa lúc số thương vong tăng nhanh nhưng Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn tiếp tục phủ nhận tình hình.

Nga tuyên bố phía Nam Mirnograd đã hoàn toàn thất thủ. Ảnh: TST

Phía Nam Mirnograd hoàn toàn thất thủ

Phóng viên quân sự Nga Anatoly Radov cho biết, phía Nam Mirnograd đến hôm nay đã hoàn toàn thất thủ, khi các nhóm kháng cự nhỏ còn lại của Ukraine bị lực lượng Nga truy quét. Ông mô tả phía Bắc thành phố là "tạm thời bị khựng lại trên đường", nhưng nhấn mạnh rằng đây chỉ là trì hoãn ngắn hạn.

Thông tin này được củng cố bởi cựu binh Wagner – chủ kênh Condottiero, người xác nhận quân đội Nga đã giành kiểm soát phần lớn khu vực phía Nam Mirnograd. Ông nói thêm rằng "chỉ còn một dải nhỏ dọc tuyến đường ở phía Bắc", nhưng khu vực này "nhiều khả năng sẽ bị xử lý trong 1–2 ngày tới bằng hỏa lực hạng nặng như Solntsepyok".

Theo đánh giá từ Condottiero, Mirnograd hiện đã bị bao vây hoàn toàn, không còn lối vào – lối ra.

Nhóm phân tích "Quân sự Osvedomitel" coi tình hình tại Mirnograd là bản sao chiến lược của "nồi hơi Debaltsevo" năm 2015. Khi đó, Ukraine giữ quân đến phút chót để làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán Minsk-2, dù thực tế đã bị bao vây.

Theo các chuyên gia, Mirnograd hiện không còn giá trị quân sự, nhưng vẫn có giá trị chính trị rất lớn đối với Kiev.

Mất toàn bộ cụm Pokrovsk – Mirnograd ngay tại thời điểm đang bàn về một khung "Minsk-3" nào đó sẽ là tổn thất nghiêm trọng trên bàn đàm phán, khi nó chứng minh rằng Ukraine đang đánh mất Donbass với tốc độ ngày càng nhanh.

Ngược lại, chỉ cần còn giữ được phần nhỏ nào đó của thành phố – dù bị bao vây – Kiev vẫn có thể tuyên bố "tình hình trong tầm kiểm soát" và lập luận rằng Nga không đạt được đột phá chiến lược.

Tuy nhiên, Condottiero cho biết Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn đang "kiên quyết che giấu sự thật", dù nhiều kênh thân Ukraine đã thừa nhận cụm Pokrovsk – Mirnograd "không thể giữ được nữa". Một phần mỏ Tsentralnaya bên trong vòng vây cũng được xác nhận đã lọt vào tay Nga.

Một loạt diễn biến mới tại các "chảo lửa" được ghi nhận. Ảnh: TST

"Hướng bất khả xâm phạm" bắt đầu rạn vỡ

Trong khi đó, tình hình trên hướng từng được Kiev mô tả là "bất khả xâm phạm" cũng bắt đầu rạn nứt. Cách đây một năm, trước những cảnh báo của phóng viên chiến trường và quân nhân Ukraine, chính quyền Kiev vẫn trấn an rằng quân Nga không thể tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk vì hướng này "được bảo vệ tuyệt đối".

Nhưng hiện nay, tình hình thay đổi quá nhanh đến mức Bộ Tổng tham mưu Ukraine dường như không kịp trở tay để công bố đúng mức độ thảm họa.

Theo phóng viên quân sự Nga Yuri Kotenok, các đơn vị thuộc Nhóm quân "Trung tâm" của Nga đang tiếp tục tiến công theo hướng Dnipropetrovsk.

"Sau khi các mũi tấn công của ta tận dụng sương mù, bất ngờ đột nhập Novopavlovka và chiếm phần phía Đông, tuyến phòng ngự của đối phương giữa Novopavlovka và Petrovskoye (Orekhovo) bắt đầu mất ổn định" – ông cho biết.

Theo ông, lực lượng Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ và tiến sâu hơn; giao tranh vẫn tiếp tục. "Các đơn vị của ta đang tiếp tục đánh bật bộ binh Ukraine khỏi các hầm hào, bảo đảm sườn và hậu tuyến cho lực lượng trong Novopavlovka – nơi họ đã kiểm soát toàn bộ khu vực đến sông Solyonaya và đang mở rộng sang bờ đối diện".

"Đà tiến này càng khiến tình hình của đối phương trên hướng Dnipropetrovsk trở nên khó khăn hơn (cùng với bước tiến của Nhóm quân 'Đông' ở khu vực Pokrovskoye – Velikomikhaylovka), tạo mối đe dọa trực tiếp cho sườn của cụm quân Ukraine đang hoạt động ở hướng Pokrovsk (Krasnoarmeysk)", – Kotenok kết luận.

Su-35S áp chế mạnh, buộc F-16 và Mirage phải "tháo chạy" và chỉ dám hoạt động ở độ cao rất thấp. Ảnh: Airlive

Diễn biến khó tin: Su-35S áp chế F-16

Trong khi vòng vây ở Donbass, Pokrovsk – Mirnograd và hướng Zaporizhia tiếp tục siết chặt, bầu trời Ukraine lại xuất hiện một diễn biến khó tin: Không quân Nga giành ưu thế lớn khi tiêm kích Su-35S áp chế mạnh, buộc F-16 và Mirage phải "tháo chạy" và chỉ dám hoạt động ở độ cao rất thấp. Đây được xem là một thay đổi đáng kể trong bối cảnh chiến sự đang nóng lên từng ngày.

Tổng giám đốc Rostec Sergey Chemezov cho biết Su-35S đã đẩy các máy bay NATO về sát hậu phương và vô hiệu hóa khả năng phóng tên lửa không-đối-không của đối phương, do Su-35S luôn duy trì cự ly an toàn, còn không quân Nga tấn công từ khoảng cách hàng trăm km khiến F-16 không thể tiến gần ngưỡng phóng.

Thiếu tướng Vladimir Popov nhận định rằng Su-35S trong tay phi công kinh nghiệm có thể tạo ra ưu thế vượt trội, trong khi F-35 và nhiều mẫu phương Tây "khó bảo hơn", cơ động hạn chế và chi phí vận hành cao.

Những diễn biến này củng cố đánh giá rằng NATO đang gặp bất lợi cả trên bộ lẫn trên không, tạo áp lực lớn lên Kyiv đúng lúc Washington đang thúc đẩy một bản kế hoạch hòa bình mới.

Cục diện ngoại giao thay đổi và cuộc gọi bị rò rỉ

Khi ưu thế trên chiến trường nghiêng về phía Nga, mặt trận ngoại giao giữa Washington và Moscow cũng xuất hiện những chuyển động quan trọng.

Truyền thông phương Tây tiết lộ Mỹ đã soạn một bản kế hoạch hòa bình gần 30 điều khoản cho Ukraine, và khi nội dung bị rò rỉ, chính quyền Zelensky lập tức phản ứng, cho rằng việc từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và công nhận lãnh thổ mới thuộc Nga là không thể chấp nhận.

Sau nhiều vòng trao đổi, Mỹ và Ukraine đã điều chỉnh lại bản kế hoạch, hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận sơ bộ, nhưng đúng lúc đó Donald Trump tung ra bước đi mới: ông muốn trao đổi trực tiếp với Moscow trước khi chốt bất kỳ nội dung nào.

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin về chính sách đối ngoại, ông Yuri Ushako. Ảnh: RT

Điện Kremlin sau đó xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tới Moscow trong tuần tới.

Theo Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov, Mỹ và Ukraine chỉ còn một tuần để hoàn thiện bản kế hoạch trước khi được "đặt lên bàn" tại Điện Kremlin. Nga giữ im lặng về chi tiết nhằm bảo đảm tiến trình đối thoại, nhưng khẳng định nhiều điều khoản có thể bị gạch bỏ khi Witkoff tới Moscow.

Ngay trước chuyến thăm dự kiến này, hai cuộc điện thoại giữa ông Witkoff và ông Ushakov bất ngờ bị rò rỉ.

Trong băng ghi âm được truyền thông Mỹ công bố, ông Witkoff bày tỏ mong muốn xây dựng kế hoạch theo hướng phù hợp với quan điểm của Trump, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ông Putin trong việc "tìm kiếm hòa bình".

Khi được hỏi về nguồn rò rỉ, phía Nga nói rằng "ai đó đã nghe lén và tung ra ngoài", nhưng chắc chắn không phải Moscow.

Trong bối cảnh cả chiến trường lẫn ngoại giao đều bước vào giai đoạn quyết định, giới quan sát nhận định một bước ngoặt lớn – hoặc trên bàn đàm phán, hoặc trên chiến trường – đang tiến rất gần.