Theo giới truyền thông Nga dẫn nguồn từ cơ quan quân sự cho biết, các đơn vị thuộc cụm quân “Phía Đông” của Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công tích cực vào khu vực Hulyaipole (Huliaipole) thuộc vùng Zaporizhzhia (Zaporozhye) ở phía nam Ukraine.

Thông tin này được các nhóm công khai liên quan đến Quân đội Nga đưa tin vào ngày 23 tháng 11, trích dẫn kèm các thông tin tác chiến từ mặt trận.

Theo các báo cáo, một cuộc tấn công vào khu vực phòng thủ mạnh nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại thành phố Huliaipole và khu vực xung quanh thuộc vùng Zaporizhzhia đã chính thức bắt đầu.

Quân đội Nga đang tiến công từ ba hướng: từ phía nam bắt đầu là Dorozhnianka; từ phía đông bắc, ở khu định cư Rivnepillia và từ phía đông nam là từ ngôi làng Marfopol.

Các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga đang chọc thủng các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine, vượt qua các cứ điểm của đối phương và liên tục tiến công. Với những động thái như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, giai đoạn tích cực của chiến dịch giải phóng Huliaipole đã bắt đầu.

Ở khu vực phía bắc, giao tranh cũng đã bắt đầu trên các tuyến đường tiếp cận Pryluky, Varvarovka và Zelene trên sông Gaichul thuộc vùng Zaporizhzhia.

Ở khu vực phía đông, giao tranh đang diễn ra gần các ngôi làng Zelenyi Hai và Vysoky.

Có thể nói rằng, khu vực phòng thủ Huliaipole của Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang nằm trong một định dạng bị bán bao vây, có thể trở thành “vạc dầu” hay “nồi hầm” mới bất cứ lúc nào.

Việc kiểm soát Huliaipole sẽ cho phép quân đội Nga bắt đầu tiến về thành phố Zaporizhzhia, đánh thọc sườn khu vực phòng thủ Orekhovo (Orikhiv) của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ phía bắc.

Hơn nữa, việc quân đội Nga gần đây giải phóng các làng Otradnoye, Danilovka và Nechayevka ở vùng Dnipropetrovsk, tức là hơi xa hơn về phía bắc, đã khiến một lượng lớn lực lượng Ukraine phải rút lui.

Do đó, các đơn vị phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Huliaipole không phải là nhóm quân duy nhất hiện đang cần bộ chỉ huy Ukraine điều động thêm quân dự bị đến tăng viện.

Tuy nhiên, có khả năng Bộ chỉ huy Ukraine sẽ không có đủ quân dự bị cho tất cả mặt trận nên sẽ có những sự ưu tiên nhất định và chắc chắn sẽ có một mặt trận “bị bỏ rơi”, nơi các nhóm tấn công của Nga sẽ ập đến.

Theo giới phân tích, Lực lượng Vũ trang Nga có lẽ sẽ tiếp tục duy trì chiến thuật hiện đang sử dụng và đã giành được nhiều thành công như ở Pokrovsk và Myrnohrad là đánh thọc sườn, cắt đứt các tuyến đường cung cấp cho khu vực phòng thủ kiên cố Huliaipole ở phía bắc bằng máy bay không người lái FPV.

Một bộ phận chuyên gia phương Tây đang theo dõi tình hình cũng tin rằng Lực lượng Vũ trang Nga sẽ không tấn công trực diện vào Huliaipole mà sẽ đánh thọc sườn từ phía bắc, tiến sâu hơn về phía Zaporizhzhia và sông Dnipro.