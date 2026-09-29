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Tổng thống Putin ký sắc lệnh ấn định quân số lực lượng vũ trang Nga

Hoàng Vân
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Ngày 28/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ấn định quân số chính thức của lực lượng vũ trang Nga ở mức hơn 2,44 triệu người.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh quân số lực lượng vũ trang Nga năm 2026 - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sắc lệnh, được công bố trên cơ sở dữ liệu thông tin pháp lý chính thức của Nga, chỉ thị "xác định quân số được phép của Lực lượng vũ trang Nga là 2.441.630 người, bao gồm 1.550.500 quân nhân".

"Chính phủ Liên bang Nga phải bố trí việc phân bổ ngân sách liên bang cần thiết để thực hiện khoản 1 của nghị định", văn bản nêu rõ.

Đây là lần thứ tư trong năm nay, Tổng thống Nga ký sắc lệnh về quân số các lực lượng vũ trang.

Sắc lệnh tổng thống trước đó về vấn đề này, ban hành ngày 12/6/2026, "sẽ được công nhận là đã hết hiệu lực".

Vào cuối tháng 7/2026, Tổng thống Putin đã ấn định mức trần quân số của lực lượng vũ trang Nga ở mức 2.426.130 người, bao gồm 1.535.000 quân nhân tại ngũ, trong một sắc lệnh có hiệu lực từ 1/8.

Do đó, quân số tối đa của lực lượng vũ trang Nga đã tăng thêm 15.500 người.

Trước đó, một sắc lệnh ban hành tháng 3 quy định tổng quân số ở mức 2.391.770 người.

Tổng cộng, số lượng binh sĩ đã tăng thêm 49.860 người từ tháng 3 đến tháng 9/2026.

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Tags

vladimir putin

Lực lượng vũ trang

sắc lệnh

quân nhân

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