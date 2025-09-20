Tổng thống Putin kiểm tra hệ thống tên lửa phóng loạt Sarma mới nhất

.t1 { text-align: justify; }

Trong chuyến thăm Nhà máy Motovilikha ở Perm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Sarma 300 mm mới nhất, được lắp trên khung gầm xe tải KAMAZ-63501. Thông tin này được Cơ quan báo chí Điện Kremlin đưa tin vào ngày 19 tháng 9 năm 2025.

Triển lãm tại nhà máy bao gồm xe chiến đấu Sarma MLRS - một phiên bản phát triển tiếp theo của hệ thống 9K58 Kama. Biến thể mới này tự hào có khả năng cơ động cao hơn và sẽ sử dụng hoàn toàn đạn dẫn đường để nâng cao độ chính xác của đòn tấn công.

Khung gầm xe tải KAMAZ-63501 với cấu hình 8 x 8 cung cấp khả năng việt dã cao và triển khai nhanh chóng, khiến hệ thống Sarma trở nên lý tưởng cho các điều kiện chiến đấu hiện đại.

Mặc dù vậy có một vấn đề đáng quan tâm đó là hiện tại chưa có thời hạn cụ thể về việc triển khai các tổ hợp Sarma MLRS ngoài chiến trường, cũng như tiến độ thử nghiệm đối với vũ khí trên.

Tổ hợp Sarma MLRS thế hệ mới là bước phát triển tiếp theo từ hệ thống Tornado-S.

Trong chuyến thăm nhà máy, tại cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp - Quân sự, Tổng thống Putin đã thảo luận với ban lãnh đạo doanh nghiệp về việc triển khai Chương trình Vũ khí Nhà nước giai đoạn 2027 - 2036.

Ông ghi nhận những đóng góp của Nhà máy Motovilikha vào sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí sản xuất nội địa trong chiến đấu cho phép cải thiện đáng kể hiệu suất của chúng.

Nga phát triển tổ hợp MLRS thế hệ mới có tên gọi Sarma.