Tổng thống Putin đưa ra lời kêu gọi lịch sử trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Nga

Ngày 16/9, Tổng thống Vladimir Putin đã kêu gọi người dân Nga hãy lên tiếng, bằng cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước toàn quốc, trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội tại Moscow, ngày 16/9/2026.

Cử tri sẽ bầu ra một Duma Quốc gia mới, điều mà Tổng thống mô tả là một cuộc bỏ phiếu then chốt sẽ "định hình tương lai của chúng ta".

Cuộc bầu cử sắp tới là cuộc bỏ phiếu quốc hội đầu tiên mà Nga tổ chức, trong bối cảnh chiến dịch quân sự tiếp diễn chống lại Ukraine.

Năm 2024, quốc gia này đã tổ chức bầu cử tổng thống giữa lúc xung đột đang diễn ra, với việc ông Putin giành chiến thắng áp đảo khi nhận được 88% số phiếu.

“Chúng ta biết đất nước đang chiến đấu vì điều gì. Mỗi người hiểu được trách nhiệm của mình đối với tương lai của quốc gia đều đang giúp đưa chiến thắng đến gần hơn.

Việc bỏ phiếu là một hành động có trách nhiệm và là sự đóng góp vào việc củng cố đất nước”, Tổng thống Putin nói trong bài phát biểu được Điện Kremlin công bố hôm 16/9.

Ông Putin cho biết, cuộc bầu cử sắp tới sẽ quyết định ai đại diện cho người dân trong quốc hội liên bang trong 5 năm tới.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhấn mạnh, “mỗi tiếng nói của cử tri đều quan trọng”, và bày tỏ sự tin tưởng, “những ứng cử viên xứng đáng và có năng lực nhất” sẽ giành chiến thắng.

Tổng thống cũng hết lời ca ngợi những người lính đang chiến đấu ở tiền tuyến, gọi “lòng dũng cảm và sự tận tâm” của họ là tấm gương cho toàn dân tộc.

“Sự lựa chọn và ý chí của các bạn sẽ một lần nữa chứng minh, hàng triệu người dân đang đứng sau những chiến sĩ của chúng ta;

Chúng ta là một dân tộc thống nhất, gắn kết với nhau bởi những giá trị chung, ký ức lịch sử và tình yêu Tổ quốc. Không ai có thể thành công trong việc chia rẽ hay đe dọa chúng ta.

Tôi kêu gọi các bạn hãy thực hiện quyền hiến pháp của mình và đưa ra một quyết định chín chắn, có trách nhiệm, để kết quả bầu cử thể hiện sự trưởng thành và khả năng phục hồi của xã hội Nga.

Đây sẽ là phản ứng chung của chúng ta đối với những kẻ tìm cách làm suy yếu nước Nga, kìm hãm sự phát triển của đất nước, và tước đoạt chủ quyền cũng như quyền tự quyết định vận mệnh của chúng ta”, ông nhấn mạnh.

Cuộc bầu cử quốc hội năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/9, với tổng cộng 10 đảng tranh giành 450 ghế tại hạ viện của Quốc hội Nga.

Vào tháng 7, Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine tìm cách gây bất ổn cho xã hội Nga, thông qua các "cuộc tấn công khủng bố" nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng.

Ông cũng tin, chiến lược của Ukraine sẽ thất bại, vì mục tiêu mà Ukraine đặt ra đơn giản là "không thể đạt được", do khả năng phục hồi của nền kinh tế, hệ thống năng lượng và người dân Nga.