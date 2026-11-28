Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Perm, chiến hạm đầu tiên được trang bị tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon.

Ngày 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm Perm tại thành phố Severodvinsk, vùng Arkhangelsk. Sự kiện đánh dấu việc chiến hạm này chính thức được đưa vào biên chế Hải quân Nga.

“Nga là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo những tàu ngầm hạt nhân mạnh mẽ như thế này, những loại vũ khí có tầm hoạt động và ý nghĩa trên phạm vi toàn cầu”, ông Putin phát biểu.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời biểu dương những đóng góp của đội ngũ công nhân nhà máy đóng tàu Sevmash, các viện thiết kế, doanh nghiệp quốc phòng, trung tâm nghiên cứu khoa học và các doanh nghiệp công nghệ cao trong quá trình chế tạo chiến hạm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ thượng cờ tàu ngầm hạt nhân. (Ảnh: Al Jazeera)

Tổng thống Putin cho biết Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 5 tàu ngầm vào năm 2030, trong đó có 3 tàu thuộc lớp Yasen-M, cùng lớp với tàu Perm.

Theo nhà lãnh đạo Nga, những tàu ngầm này có thể hoạt động tại “bất kỳ khu vực nào trên các đại dương thế giới”, đồng thời mang theo nhiều loại tên lửa hành trình khác nhau.

Ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng hải quân, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng tất cả kế hoạch xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh sẽ được triển khai đầy đủ và đúng tiến độ.

Theo TASS, Perm là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa thứ năm thuộc dòng tàu ngầm đa nhiệm của Dự án Yasen-M. Đây là dòng tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư do Viện Thiết kế kỹ thuật hàng hải Malachite tại St. Petersburg phát triển.

Tàu ngầm Perm được khởi đóng vào năm 2016 và hạ thủy vào năm 2025. Sau khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn thử nghiệm, chiến hạm được nghiệm thu tại nhà máy đóng tàu Sevmash hôm 10/11.

Đáng chú ý, Perm là tàu ngầm đầu tiên của Nga được thiết kế với tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon là vũ khí trang bị tiêu chuẩn.

Theo TASS, dòng tàu ngầm Yasen-M được tích hợp những công nghệ tiên tiến của Nga trong lĩnh vực vũ khí, hệ thống điện tử và hệ thống động lực. Toàn bộ linh kiện và vật liệu phục vụ quá trình chế tạo đều do các nhà sản xuất trong nước cung cấp.