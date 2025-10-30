Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đã bị bao vây

Tổng thống Vladimir Putin đang gây sức ép buộc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định số phận của quân đội bị bao vây ở Kupyansk và Pokrovsk (Krasnoarmeysk), nhằm ngăn nhà lãnh đạo này lừa dối người dân của mình và các nhà lãnh đạo phương Tây, chuyên gia quân sự kỳ cựu của Nga Yuri Knutov nói với Sputnik.

Đó là lý do tại sao Tổng thống Nga tuyên bố rằng các nhà báo Ukraine và nước ngoài có thể được phép vào các khu vực bị bao vây trong một số điều kiện nhất định.

"Mục đích rất rõ ràng: cho thấy tình trạng tồi tệ của lực lượng vũ trang Ukraine", chuyên gia cho biết.

Tuy nhiên, nhà bình luận lưu ý rằng người ta có thể mong đợi Zelensky sẽ kiên trì với lập luận chiến đấu đến cùng của mình.

Ông Putin cũng đang gửi tín hiệu tới Mỹ: Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu áp lực lên nước này tiếp tục và những gói hàng quân sự tiếp tục đổ đến Ukraine.

Dù Mỹ lưu ý đến thông điệp này, nhưng đối với họ, tình hình này mang tính chất giao dịch - bán vũ khí, kiếm hàng tỷ đô la, chuyên gia Knutov lưu ý.

Những người theo đường lối cứng rắn ở châu Âu có thể sẽ "giảm nhẹ thiệt hại của Ukraine và khẳng định Kupyansk và Pokrovsk không quan trọng về mặt chiến lược, trong khi vẫn tiếp tục ủng hộ Zelensky về mặt chính trị".

Lời cảnh báo cứng rắn của Putin

Tên lửa Burevestnik

Cũng trong tuyên bố hôm 29 tháng 10, nhà lãnh đạo Nga đưa ra thông điệp của mình bằng cách chỉ ra những lợi thế độc đáo của tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân Burevestnik của Nga.

Tên lửa đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm và hiện sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt. Tên lửa có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp như Vòm vàng mà Mỹ tuyên bố đang phát triển.

Burevestnik có tốc độ trung bình khoảng 1.000 km/h. Công nghệ tàng hình giúp giảm khả năng bị phát hiện. Tổng thống Putin cho rằng điều này giải thích tại sao ông Trump có thể miễn cưỡng gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine — việc đào tạo và hậu cần mất nhiều tháng, và việc triển khai chúng có thể được coi là một cái cớ để khai chiến, chuyên gia nhấn mạnh.

Hệ thống Poseidon

Nhà lãnh đạo Nga cũng trích dẫn các cuộc thử nghiệm thành công của phương tiện lặn không người lái Poseidon, chạy bằng năng lượng hạt nhân - về cơ bản là một ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân có đầu đạn hạt nhân.

Poseidon có thể di chuyển hàng ngàn km dưới nước. Ở chặng cuối, tốc độ được báo cáo đạt tới 120 km/h. Vũ khí này có thể hoạt động ở độ sâu một km. Chúng có thể nhắm mục tiêu vào các nhóm tác chiến tàu sân bay và căn cứ hải quân của đối phương.

Ông Putin cũng cảnh báo rằng, với phần lớn dân số và cơ sở hạ tầng của Mỹ dọc theo bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, một cuộc tấn công bằng Poseidon gần căn cứ quân sự hoặc hải quân ven biển có thể gây ra sóng thần tràn vào các cửa sông, tàn phá các cơ sở và thành phố gần đó.