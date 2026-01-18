Phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ không quân Istres-Le Tube hôm 16/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết châu Âu và đặc biệt là Pháp, cần phải sở hữu các loại vũ khí tương tự như hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga.

Nhà lãnh đạo Pháp thừa nhận các nước châu Âu nằm hoàn toàn trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo Oreshnik, đồng thời nhấn mạnh cần phải có vũ khí tương tự thông qua sáng kiến Phương pháp Tấn công Tầm xa châu Âu (ELSA).

"Chúng ta, người châu Âu, và đặc biệt là nước Pháp, quốc gia sở hữu một số công nghệ nhất định, phải trang bị cho mình những loại vũ khí mới có thể thay đổi tình hình trong thời gian ngắn", ông nói.

Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm rằng, Paris cùng với các đối tác Đức và Anh, cần phải hành động quyết đoán để phát triển khả năng tấn công tầm xa, nâng cao uy tín và củng cố khả năng răn đe hạt nhân.

Vào tháng 11/2024, Nga lần đầu thử nghiệm thực chiến Oreshnik để tấn công nhà máy quân sự Yuzhmash tại thành phố Dnepr, nhằm đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Truyền thông Nga cho biết, Oreshnik là một trong những loại vũ khí mới nhất của nước này, có thể đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000km/h, tầm bắn lên đến 5.500 km. Tên lửa không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ hiện có nào trên thế giới.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine đánh giá, Oreshnik mang theo 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn có một cụm 6 đầu đạn con. Thời gian bay của tên lửa từ lúc phóng ở khu vực Astrakhan đến Dnepr là 15 phút, tốc độ ở giai đoạn cuối trên Mach 11 (khoảng 13.000 km/h).

Gần đây nhất, vào đêm ngày 8, rạng sáng 9/1, Nga đã sử dụng vũ khí này để tấn công nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh tại Lviv (miền tây Ukraine). Theo báo cáo, cơ sở này đảm nhiệm việc sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy bay quân sự, bao gồm tiêm kích F-16 và MiG-29 do phương Tây cung cấp, đồng thời sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa.