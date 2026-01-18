Chiếc iPhone rất mạnh vừa giảm giá sốc gần 5 triệu, rẻ kịch sàn, đáng mua nhất đầu năm nay

iPhone 16e giảm giá kịch sàn

Thị trường điện thoại thông minh tại Việt Nam đầu 2026 đang chứng kiến biến động giá đáng chú ý đối với một sản phẩm của Apple vừa ra mắt chưa đầy một năm.

Mẫu iPhone 16e, vốn được định vị là thiết bị nhập môn của dòng iPhone 16 series ra mắt vào đầu năm 2025, đã ghi nhận mức giảm giá lớn. Từ mức niêm yết ban đầu dao động trong khoảng 17 triệu đồng, giá bán lẻ của thiết bị này tại các chuỗi cửa hàng ủy quyền lớn và các hệ thống bán lẻ khác đã rơi xuống mốc 14-15 triệu, cá biệt có ưu đãi xuống đến 12,5 triệu (mua kèm sim).

Với mức giá này, iPhone 16e không chỉ là chiếc iPhone rẻ nhất có thiết kế toàn màn hình và Face ID, mà còn là thiết bị rẻ nhất sở hữu chip A18 3nm và khả năng hỗ trợ Apple Intelligence của Apple.

iPhone 16e thừa hưởng khung máy của iPhone 14, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với ngôn ngữ thiết kế năm 2025. Máy sử dụng khung nhôm chuẩn hàng không vũ trụ với độ hoàn thiện nhám mờ, kết hợp với mặt lưng kính pha màu tạo cảm giác liền mạch và cao cấp.

Điểm nổi bật nhất về mặt công thái học của iPhone 16e chính là trọng lượng. Với chỉ 167g và độ mỏng 7.8mm, đây là một trong những điện thoại nhẹ nhất trên thị trường vào năm 2026.

Một sự nâng cấp đáng giá trên iPhone 16e so với các thế hệ giá rẻ trước đây là việc loại bỏ cần gạt rung truyền thống để thay thế bằng Action Button (Nút Tác vụ). Tính năng này trước đây chỉ dành cho dòng Pro, nay đã được phổ cập hóa.

Tuy nhiên, mặt lưng của máy lại gây ra nhiều tranh luận trái chiều với thiết kế camera đơn độc nhất. Cụm camera này được đặt dọc, gợi nhớ đến iPhone XR nhưng tinh tế hơn với ống kính lớn hơn. Sự tối giản này đi ngược lại trào lưu "nhiều camera" của thế giới Android, nơi mà ngay cả các máy tầm trung cũng có 3-4 ống kính.

Dù vậy, xét về mặt thẩm mỹ, thiết kế này giúp mặt lưng máy trông sạch sẽ, hiện đại và ít phô trương, phù hợp với nhóm khách hàng yêu thích sự tinh tế.

iPhone 16e được trang bị màn hình 6.1 inch Super Retina XDR OLED, độ phân giải 2532 x 1170 pixel, mật độ điểm ảnh 460 ppi. Về chất lượng hiển thị tĩnh, đây vẫn là một trong những tấm nền tốt nhất phân khúc.

Kính bảo vệ Ceramic Shield (thế hệ tương đương iPhone 14) tiếp tục mang lại độ bền cao trước các va đập rơi rớt.

Điểm yếu lớn nhất, và là rào cản lớn nhất khi so sánh với các đối thủ Android, chính là việc iPhone 16e vẫn chỉ dừng lại ở tần số quét 60Hz.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế không tệ. Nhờ sự tối ưu hóa cực tốt của iOS về hiệu ứng chuyển cảnh và độ phản hồi cảm ứng, cảm giác vuốt chạm trên iPhone 16e vẫn mượt mà hơn so với các máy Android 60Hz giá rẻ. Tuy nhiên, nếu người dùng đã quen sử dụng màn hình 120Hz (ProMotion), sự khác biệt sẽ rất rõ ràng: các thao tác cuộn trang web dài, lướt bảng tin Facebook hay chơi game sẽ có cảm giác "khựng" nhẹ và thiếu sự liền mạch.

Đối với đối tượng người dùng nâng cấp từ các dòng iPhone cũ, vốn cũng chỉ có màn hình 60Hz, sự thiếu hụt này không phải là vấn đề lớn. Nhưng với những người dùng chuyển từ Android sang hoặc game thủ, đây là một điểm trừ đáng cân nhắc.

Sức mạnh đáng giá

Yếu tố khiến iPhone 16e trở thành "món hời" lớn nhất ở mức giá 12,5 triệu chính là vi xử lý Apple A18. Các bài kiểm tra hiệu năng cho thấy A18 mạnh hơn khoảng 30% so với A16 Bionic trên iPhone 15 và vượt mặt Snapdragon 8 Gen 1 trên các mẫu máy Android cùng tầm giá.

Trong các tác vụ nặng như chơi game Genshin Impact hay render video 4K, A18 duy trì mức khung hình (FPS) ổn định trong thời gian dài mà không bị giảm sáng màn hình hay giật lag nghiêm trọng như các đối thủ.

Khác biệt lớn so với các dòng iPhone tiêu chuẩn trước đây (thường chỉ có 4GB hoặc 6GB RAM), iPhone 16e được trang bị 8GB RAM. Đây là yêu cầu phần cứng bắt buộc để vận hành các tính năng của Apple Intelligence.

Việc sở hữu 8GB RAM không chỉ giúp máy chạy mượt mà các tác vụ AI tạo sinh mà còn đảm bảo khả năng đa nhiệm tốt hơn trong 4-5 năm tới.

Thay vì chạy đua số lượng ống kính, iPhone 16e tập trung toàn lực vào một cảm biến chính 48MP Fusion chất lượng cao.

Sử dụng toàn bộ cảm biến để chụp ảnh 48MP độ chi tiết cao hoặc ảnh 24MP (gộp điểm ảnh) cân bằng sáng tối ưu. Chất lượng ảnh vượt trội với dải động rộng và màu sắc trung thực.

Apple sử dụng thuật toán cắt (crop) từ trung tâm cảm biến 48MP để tạo ra bức ảnh 12MP ở tiêu cự 2x. Đây là zoom quang học "giả lập" chứ không phải zoom kỹ thuật số, mang lại độ sắc nét tương đương với việc có một ống kính tele chuyên dụng. Tiêu cự 52mm này cực kỳ lý tưởng cho việc chụp ảnh chân dung và chụp sản phẩm, hai nhu cầu rất phổ biến của người dùng trẻ Việt Nam. Nhưng sự thiếu vắng camera góc siêu rộng là một điểm trừ rõ ràng.

Dù chỉ có một camera, iPhone 16e vẫn là "vua quay phim" trong tầm giá 12 triệu. Khả năng quay video 4K 60fps với công nghệ chống rung quang học (OIS) kết hợp chống rung điện tử (EIS) mang lại những thước phim mượt mà, ổn định và chuyên nghiệp. Chế độ Action Mode và Cinematic Mode (ở 1080p hoặc 4K) hoạt động xuất sắc, biến iPhone 16e thành công cụ sáng tạo nội dung tuyệt vời cho các TikToker và YouTuber khởi nghiệp.

Một nghịch lý thú vị là chiếc iPhone rẻ nhất lại có thời lượng pin tốt nhất trong nhóm kích thước 6.1 inch. iPhone 16e được trang bị viên pin dung lượng 4005 mAh (tăng đáng kể so với các đời trước). Kết hợp với màn hình 60Hz tiêu thụ ít điện năng, chip A18 3nm tiết kiệm điện và modem C1 hiệu quả, iPhone 16e đạt thời lượng xem video liên tục lên tới 26 giờ.

Trong điều kiện sử dụng thực tế hỗn hợp (4G, Wi-Fi, lướt web, mạng xã hội), máy dễ dàng trụ được 1.5 ngày sử dụng, vượt qua cả iPhone 16 Pro trong một số kịch bản.

So sánh với Samsung Galaxy S25 FE – đối thủ trực tiếp cùng tầm giá, iPhone 16e có những điểm mạnh yếu khác nhau. S25 FE có màn hình lớn 6.7 inch, tần số quét 120Hz mượt mà và hệ thống 3 camera đa dụng (có tele zoom quang 3x và góc siêu rộng). Tuy nhiên, mẫu máy của Samsung sử dụng chip Exynos 2400e được đánh giá là yếu hơn.

Người dùng có thể chọn S25 FE nếu ưu tiên giải trí đa phương tiện (xem phim màn hình lớn, lướt web 120Hz) và chọn iPhone 16e nếu cần sự ổn định, hiệu năng chơi game bền bỉ và khả năng quay video tốt hơn.

Dù không quá xuất sắc nhưng với mức giảm sâu hiện tại, iPhone 16e là thiết bị phù hợp với đối tượng người dùng cơ bản như học sinh, sinh viên, người già… Đây là nhóm cần một thiết bị có giá thành hợp lý nhưng phải bền bỉ, sử dụng tốt trong 4-5 năm tới mà không bị lỗi thời.

Những người yêu thích hệ sinh thái của Apple nhưng không muốn chi quá nhiều tiền hay đơn giản là cảm thấy mệt mỏi với các điện thoại Android màn hình 6.7 inch to nặng, muốn tìm về một cảm giác cầm nắm gọn gàng, nhẹ nhàng, thao tác bằng một tay cũng có thể thấy iPhone 16e là lựa chọn đáng giá.