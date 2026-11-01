Tổng thống Phần Lan bảo vệ quyết định gọi điện cho ông Putin

Tổng thống Phần Lan đã bảo vệ quyết định gọi điện cho Tổng thống Nga, sau những chỉ trích từ một số người theo đường lối cứng rắn với Nga.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã có cuộc điện đàm hiếm hoi với nhà lãnh đạo Nga Putin hôm 27/10, với trọng tâm thảo luận chủ yếu là xung đột Ukraine, cũng như an ninh ở Bắc Âu và Biển Baltic.

Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff với Tổng thống Nga Putin tại St. Petersburg, và các cuộc tham vấn tiếp theo ở Oslo có sự tham gia của hai nhà lãnh đạo Bắc Âu và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Cả Nga và Ukraine đều đã đồng ý tham gia vòng đàm phán 3 bên do Mỹ làm trung gian lần thứ tư, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào tháng 11, trong đó các nước châu Âu sẽ bị loại trừ khỏi tiến trình hòa bình, theo Điện Kremlin.

Xuất hiện trên chương trình Ykkosaamu (Sáng thứ nhất) của đài Yle hôm 31/10, ông Stubb lưu ý, cuộc điện đàm hôm 27/10, là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức Tổng thống Phần Lan ông nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Stubb nhấn mạnh tầm quan trọng của việc được nghe trực tiếp quan điểm của Tổng thống Nga về nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine, mô tả việc trao đổi ý kiến trực tiếp là một “bước ngoặt”.

Nhà lãnh đạo Phần Lan cho biết, ông và Thủ tướng Áo Store đã mở lại "kênh liên lạc" với Nga theo yêu cầu của Ukraine, và chuyển tiếp các thông điệp của ông Zelensky tới ông Putin, sau khi tham vấn với các đại diện của Mỹ và Ukraine.

Tuy nhiên, ông Stubb nhấn mạnh, Phần Lan "không đóng vai trò là bất kỳ nhà trung gian hòa giải nào ở đây".

Trước đó, cả hai nhà lãnh đạo Bắc Âu đều nhấn mạnh, họ không phát ngôn thay mặt cho toàn châu Âu.

Tổng thống Phần Lan làm rõ, ngoài xung đột Ukraine, ông và Thủ tướng Áo đã đề cập đến an ninh của hai quốc gia, vốn đều có chung đường biên giới dài với Nga.

Trong số những nội dung khác, hai nhà lãnh đạo Bắc Âu đã tận dụng cơ hội này để “làm rõ một số hiểu lầm” liên quan đến Biển Baltic, tái khẳng định sự tuân thủ luật hàng hải quốc tế và nguyên tắc tự do hàng hải.

Tổng thống Stubb đã bảo vệ điều mà ông mô tả là "biện pháp xây dựng lòng tin đầu tiên".

"Nga hiện là nước láng giềng của chúng ta và sẽ vẫn là nước láng giềng của chúng ta trong tương lai, quan hệ song phương có thể sẽ được nối lại vào một thời điểm nào đó”, ông nhấn mạnh.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã cáo buộc hai nhà lãnh đạo Bắc Âu này phá vỡ sự đoàn kết của châu Âu

Bà nhận định, cuộc trò chuyện "không được phối hợp với phần còn lại của chúng ta" - một ý kiến phản đối được Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đồng tình.

Đáp lại những lời chỉ trích này, Tổng thống Phần Lan nhấn mạnh, ông và Thủ tướng Áo đã thông báo chi tiết cho nhà lãnh đạo Ukraine và nhiều lãnh đạo EU sau đó.

Hầu hết các nhà lãnh đạo Tây Âu đã tránh tiếp xúc trực tiếp với Nga, sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, nhằm cô lập Nga về mặt ngoại giao.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, họ đã nỗ lực giành một ghế tại bàn đàm phán, khi Nga và Mỹ đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm giải quyết xung đột.

Bình luận về cuộc điện đàm với hai nhà lãnh đạo Bắc Âu, Tổng thống Putin ngày 29/10 tuyên bố, Nga ủng hộ “bất kỳ bước nào nhằm khôi phục quan hệ toàn diện và đầy đủ” với các nước châu Âu.

Ông cũng nhắc lại, Nga không tìm kiếm một cuộc xung đột rộng hơn với EU hay NATO.