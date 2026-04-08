Tổng thống Nga Putin nhận tin vui chưa từng có trong 13 năm nhờ Iran

Vu Lam |

Diễn biến này mang lại cú hích tài chính đáng kể cho Nga.

Ngày 2/4, giá dầu Urals - loại dầu chủ lực của Nga - đã đạt 116,05 USD/thùng tại cảng Primorsk trên biển Baltic, mức cao nhất trong hơn 13 năm. Con số này gần gấp đôi mức giá khoảng 59 USD/thùng mà Nga dự kiến trong ngân sách năm 2026. Tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen, giá Urals cũng tăng lên 114,45 USD/thùng, phản ánh xu hướng tăng mạnh trên toàn hệ thống xuất khẩu.

Đà tăng giá này chủ yếu xuất phát từ tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Strait of Hormuz, nơi chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu. Xung đột tại Iran đã khiến tuyến vận tải chiến lược này gần như bị phong tỏa, đẩy giá dầu thế giới tăng vọt. Tổng thống Donald Trump thậm chí đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Tehran mở lại tuyến đường, đồng thời cảnh báo khả năng tấn công vào hạ tầng năng lượng nếu Iran không tuân thủ.

Trong bối cảnh đó, Nga - một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới - đang hưởng lợi trực tiếp. Giá dầu tăng giúp Moscow tăng mạnh nguồn thu ngân sách, đặc biệt trong lúc chi tiêu quân sự gia tăng do xung đột tại Ukraine. Chênh lệch giá giữa dầu Urals và mức tham chiếu quốc tế Brent cũng thu hẹp đáng kể, cho thấy nhu cầu đối với dầu Nga vẫn ở mức cao bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Đáng chú ý, khi dầu Urals được vận chuyển tới các thị trường như Ấn Độ, giá bán thậm chí đã chuyển từ mức chiết khấu sang cao hơn giá chênh lệch với Brent khoảng 6,1 USD/thùng, so với chỉ 3,9 USD cách đó 2 tuần. Điều này phản ánh sự đảo chiều mạnh mẽ của thị trường khi nguồn cung trở nên khan hiếm.

Tuy nhiên, những lợi ích này không đến một cách trọn vẹn. Nga vẫn đang đối mặt với các gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động xuất khẩu. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Ukraine nhằm vào hạ tầng dầu khí, đặc biệt tại khu vực Baltic, đã làm chậm hoạt động bốc xếp tại các cảng quan trọng.

Ước tính, gần 40% công suất xuất khẩu dầu đường biển của Nga chịu ảnh hưởng từ các sự cố này, khiến Moscow không thể tận dụng hoàn toàn mức giá cao hiện tại. Nhiều tàu chở dầu buộc phải chờ đợi ngoài khơi, làm gián đoạn dòng chảy thương mại.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng Nga vẫn là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

