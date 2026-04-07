Đúng 0h, công trình 2,2 tỷ USD của VN vận hành hoàn toàn, có công nghệ "trên siêu tới hạn" hiện đại nhất

Minh Hằng |

Đây là công trình dự kiến góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động trình độ cao ở Việt Nam.

Từ 0h ngày 7/4/2026, Tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức được đưa vào vận hành thương mại. Ảnh: BHT

Từ 0h ngày 7/4/2026, Tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức được đưa vào vận hành thương mại. Ảnh: BHT

Công trình này là Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (Kinh kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh).

Mới đây, đại diện lãnh đạo của Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) cho biết, Tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức được đưa vào vận hành thương mại từ 0h ngày 7/4/2026. Việc này được tiến hành sau quá trình thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật và vận hành ổn định. Dấu mốc này cũng đánh dấu việc phát điện toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Trên thực tế, tổ máy số 2 có công suất thiết kế tương đương tổ máy số 1, với tổng công suất hơn 600MW. Dự án này sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC). Đây là công nghệ được các chuyên gia đánh giá là hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Theo đó, với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ giúp làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải.

Nhà máy dự kiến đóng góp khoảng 30 tỷ đồng/tháng vào ngân sách

- Ảnh 1.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD. Ảnh: BHT

Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II (VAPCO), bao gồm hai tổ máy số 1 và số 2, với công suất thiết kế 1.200 MV. Nhà máy được đặt tại khu kinh tế Vũng Ánh (phường Vũng Áng). Dự án có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD và sử dụng than nhập khẩu.

Đáng chú ý, 60% vốn tại VAPCO do các doanh nghiệp Nhật Bản nắm giữ, trong đó Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) dẫn đầu. 40% vốn còn lại thuộc sở hữu của Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc. Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II bắt đầu khởi công năm 2021, đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao).

Sau hơn 4 năm xây dựng, tổ máy số 1 vận hành thương mại từ ngày 22/7 và được khánh thành ngày 18/9.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II là dự án FDI trọng điểm tại KKT Vũng Áng. Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm về năng lượng cấp quốc gia. Sau khi vận hành toàn bộ, dự án này không chỉ sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động kỹ thuật cao và nhiều dịch vụ vệ tinh đi kèm, mà còn đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Cụ thể, khi đi vào vận hành cả hai tổ máy, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II dự kiến sẽ cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh mỗi năm cho lưới điện quốc gia, đồng thời đóng góp bình quân khoảng 30 tỷ đồng/tháng vào ngân sách.

Khu kinh tế Vũng Áng thành lập năm 2006, với quy mô hơn 22.000 ha. Đến nay, khu kinh tế giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Một số dự án lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng phải kể đến như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I...

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

