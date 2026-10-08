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Tổng thống Mỹ Trump nói 'xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình'

Minh Hạnh
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Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình, dù thừa nhận nghi ngờ về cơ hội của mình.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm bức thư lồng khung của Tổng thống Argentina Javier Milei - trong đó ông Milei đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình hồi tháng 10/2025. (Ảnh: Reuters)

"Tôi không biết quyết định của họ sẽ ra sao”, ông Trump nói về giải thưởng năm 2026 mà Ủy ban Nobel Na Uy sẽ công bố vào ngày 9/10. "Họ vốn có tiếng là không hay trao giải cho những người như tôi”.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái, ông Trump đã nhiều lần khẳng định mình xứng đáng với giải thưởng được coi là danh giá nhất thế giới này.

"Đã đến lúc rồi”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. "Nhưng tôi cũng rất vinh dự khi nhận được nó một cách gián tiếp vào năm ngoái từ người thắng giải, người đã nói rằng không ai trong lịch sử xứng đáng nhận giải hơn Tổng thống Trump”.

Hồi tháng 1, lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado - đã trao huy chương giải Nobel Hòa bình năm 2025 của mình cho ông Trump, trong bối cảnh bà tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ cho các nỗ lực của mình tại Venezuela.

Ông Trump cho rằng mình xứng đáng nhận giải sau khi tham gia giải quyết 8 cuộc xung đột kể từ khi nhậm chức.

Các nhà lãnh đạo của Israel và Pakistan cho biết đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình, mặc dù không thể xác minh thông tin này.

Các bên liên quan trong một số cuộc xung đột mà ông Trump tuyên bố đã giải quyết đều phủ nhận vai trò ngoại giao của Tổng thống Mỹ. Giao tranh cũng đã bùng phát trở lại tại một số khu vực, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo.

Việc giải quyết căng thẳng Nga - Ukraine vẫn là điều nằm ngoài tầm tay của ông Trump - người từng hứa sẽ chấm dứt cuộc xung đột này ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Cùng lúc đó, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran đã dẫn đến một cuộc xung đột âm ỉ kéo dài bảy tháng, làm đảo lộn nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá xăng dầu tăng cao trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Theo Reuters, Giáo hoàng Leo, Tòa án Hình sự Quốc tế và Báo cáo viên đặc biệt về các vùng lãnh thổ Palestine nằm trong số những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay.

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