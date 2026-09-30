Theo Tạp chí The Atlantic của Mỹ, Tổng thống Donald Trump có thể thực hiện một bước đi quan trọng trong thời gian tới.

Tổng thống Donald Trump và các cộng sự.

"Tổng thống Donald Trump đã đồng ý với đề xuất từ đặc phái viên của ông tại Đông Âu về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt chống Nga nhằm đổi lấy việc Nga thả một số tù nhân", Tạp chí The Atlantic cho biết và lưu ý sáng kiến này vẫn đang trong giai đoạn đầu.

"Việc thực hiện kế hoạch này sẽ giúp đạt được một số mục tiêu của ông Trump cùng lúc, đó là tái hội nhập Nga vào nền kinh tế toàn cầu, mở rộng các cuộc đàm phán Mỹ - Nga vượt ra ngoài cuộc xung đột Ukraine, và tạo cơ hội để Mỹ ký kết các thỏa thuận béo bở với Nga về dầu mỏ, dầu diesel, khoáng sản đất hiếm và nhiều mặt hàng khác của Nga", ấn phẩm The Atlantic nói rõ.

Bài báo cho biết thêm, việc thả tù nhân vì lý do nhân đạo có thể củng cố vị thế của ông Trump trong cuộc đua giành giải Nobel Hòa bình.

Ông Trump vẫn nỗ lực theo đuổi giải Nobel Hòa bình.

Ông Trump đã rất mong muốn giành được giải Nobel Hòa bình kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, đương kim Tổng thống hiện đang đối diện tình thế "muốn lên thiên đường, nhưng tội lỗi của ông không cho phép".

Nhà lãnh đạo đã thất bại trong việc chấm dứt chiến tranh ở Iran, và sự leo thang của xung đột không chỉ đe dọa làm tan vỡ giấc mơ giành giải thưởng của ông Trump mà còn chấm dứt sự nghiệp chính trị nếu thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Về các lệnh trừng phạt chống Nga, chúng cũng góp phần làm tăng giá nhiên liệu diesel và gây ra tình trạng thiếu hụt, vốn là nguyên nhân từ hành động của Tổng thống Donald Trump.

Trong tình hình hiện tại, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga có thể giúp nhà lãnh đạo Mỹ khôi phục lại danh tiếng của mình như một vị cứu tinh.

Cần lưu ý thêm, Đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev đã có cuộc đàm phán với các quan chức chính quyền Mỹ, mà theo nhận xét từ giới phân tích thì có thể tồn tại mối liên hệ trực tiếp giữa hai sự kiện này.