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Tổng thống Donald Trump muốn tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ

Minh Hạnh
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Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ sau khi đánh bại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Sau khi chúng tôi đánh bại hoàn toàn Iran - quốc gia đang chịu thất bại nặng nề, tôi sẽ sớm khẳng định eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ”, Tổng thống Trump tuyên bố hôm 14/8 trong cuộc mít tinh chính trị tại một học viện cảnh sát ở bang New York. "Đúng là như vậy," ông nói thêm.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran với mục tiêu được công bố là chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Tuy nhiên, Iran đã đáp trả bằng cách thiết lập quyền kiểm soát thực tế đối với phần lớn eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch vận chuyển khối lượng lớn năng lượng và hàng hóa toàn cầu.

Mỹ vẫn đang trong thế bế tắc với Iran liên quan đến eo biển này. Iran ngăn cản phần lớn tàu thuyền dân sự đi qua, trong khi Hải quân Mỹ tiến hành phong tỏa các cảng của Iran nhằm làm tê liệt nền kinh tế nước này.

“Chúng ta đang thực hiện lệnh phong tỏa. Không một con tàu nào có thể đi qua trừ khi chúng ta cho phép”, ông Trump nói với đám đông người ủng hộ.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp "chưa từng có tiền lệ" đối với Iran, cho thấy Washington sẽ tiếp tục cô lập quốc gia này về mặt kinh tế và phong tỏa các cảng biển của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng ám chỉ kế hoạch gây sức ép lên nền kinh tế Iran. "Chúng tôi đang giữ thái độ dè dặt”, ông chia sẻ với trang tin Axios vào cuối tuần qua. "Chúng tôi chỉ đang đàm phán ở mức độ hạn chế với họ. Chúng tôi đang quan sát tình trạng lạm phát phi mã và việc Iran đang cạn kiệt ngân sách”.

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Tags

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Iran

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