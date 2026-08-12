Tổng thống Trump tung đòn nghi binh, khiến cả phóng viên và nhân viên Nhà Trắng mắc lừa

Ông Trump lặng lẽ di chuyển bằng xe chở đồ ăn và được đưa lên máy bay quân sự để thực hiện chuyến bay bí mật sau hội nghị thượng đỉnh NATO tháng trước.

Tổng thống Mỹ nghi binh tránh mối đe dọa từ Iran

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật rời Thổ Nhĩ Kỳ để tới Anh bằng một chuyến bay quân sự.

Theo Washington Post và New York Times, đây là một chiến dịch đánh lạc hướng táo bạo, được triển khai sau khi xuất hiện mối đe dọa ám sát liên quan đến Iran.

Theo Washington Post, chiến dịch diễn ra khi ông Trump đang ở Ankara tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO với các nhà lãnh đạo thế giới.

Một quan chức Mỹ nói với tờ báo rằng Tổng thống được cho là đã lên chiếc Air Force One cũ trước ống kính truyền hình, sau đó vài phút được bí mật chuyển sang một máy bay nhỏ hơn - một chiếc C-32A - bằng một xe tải chở đồ ăn và vật tư thường được sử dụng trước các chuyến bay.

Một quan chức khác cũng xác nhận thông tin về chiến dịch này với New York Times. Tờ Guardian đã liên hệ với Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ để xin bình luận.

Trước khi rời Ankara, ông Trump viết trên Truth Social rằng ông sẽ sử dụng một chiếc Air Force One cũ hơn, màu xanh nhạt, "vì hoài niệm" để tới căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Anh. Trong khi đó, chiếc máy bay mới cũng sẽ dừng tại căn cứ này để các binh sĩ Mỹ đóng quân tại đây có thể tham quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bí mật rời Thổ Nhĩ Kỳ khi nhận được mối đe dọa từ Iran. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng xác nhận

Chuyến đi dự hội nghị thượng đỉnh NATO là chuyến công tác quốc tế đầu tiên của chiếc máy bay mới. Việc nâng cấp nhanh chóng chiếc máy bay này đã làm dấy lên những câu hỏi về chi phí và an ninh, trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang. Iran là quốc gia có chung biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước khi rời Ankara, ông Trump viết trên Truth Social rằng ông sẽ sử dụng một chiếc Air Force One cũ hơn, màu xanh nhạt, "vì hoài niệm" để tới căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Anh. Trong khi đó, chiếc máy bay mới cũng sẽ dừng tại căn cứ này để các binh sĩ Mỹ đóng quân tại đây có thể tham quan.

Một chiến dịch tương tự từng diễn ra vào năm 2000, khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton sử dụng một máy bay phản lực tư nhân không có dấu hiệu nhận dạng để bay tới Pakistan, trong khi chiếc Air Force One chính thức được sử dụng làm máy bay nghi binh.

Lần này, các nhà báo tưởng rằng họ đang đi cùng ông Trump trên chiếc Air Force One cũ cho biết họ được yêu cầu đóng rèm cửa sổ trong khoang báo chí. Theo Washington Post, một số nhân viên Nhà Trắng cũng tin rằng Tổng thống đang ở trên máy bay.

Khi được các phóng viên hỏi sau đó tại sao họ phải đóng rèm cửa trong suốt chuyến bay, ông Trump nói rằng đó là vì họ "có lẽ đang trên một chuyến bay nguy hiểm". Ông nói thêm: "Nhưng nếu tôi đi, các bạn cũng đi. Phải không?"

Theo Washington Post, chiếc C-32A chở ông Trump đã bay tới Anh và hạ cánh vào khoảng 22h20 theo giờ địa phương, trong khi chiếc Air Force One cũ cùng giới truyền thông đến vài phút sau đó.

New York Times đưa tin ông Trump sau đó được đưa bằng xe từ chiếc máy bay thứ ba mà ông đã lên tới chiếc Air Force One cũ. Ông lên máy bay qua một lối vào khác và bước xuống cầu thang từ cửa phía trên bên trái như thường lệ, theo một quan chức Mỹ.

Nhóm phóng viên tháp tùng ông Trump đưa tin Tổng thống bước xuống cầu thang của chiếc Air Force One cũ lúc 22h56 theo giờ địa phương. Ông giơ ra hiệu với các phóng viên nhưng không tiến lại nói chuyện với họ. Sau đó, ông dành một chút thời gian chào hỏi các quân nhân trước khi đi tới chiếc máy bay mới do Qatar tặng.

Khi được hỏi về thông tin ông Trump thực hiện chuyến bay bí mật trên chiếc máy bay thứ ba, Nhà Trắng đưa ra tuyên bố của Steve Cheung, Giám đốc Truyền thông, cho biết chiếc máy bay do Qatar tặng đã được trang bị các giao thức an ninh cấp cao nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống và các nhân viên của ông.

"Như Tổng thống đã nói gần đây, có rất nhiều kẻ thù của nước Mỹ đang nhắm vào ông ấy, và chúng tôi sử dụng mọi công cụ trong tầm tay để đối phó với những mối đe dọa đó", ông Cheung nói.

Đây cũng là tuyên bố mà Nhà Trắng cung cấp cho Washington Post.