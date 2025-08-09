Theo Telegraph hôm 8-8, động thái bất ngờ của ông Donald Trump có nguy cơ gây tranh cãi ngoại giao với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, khi bà khẳng định quân đội Mỹ sẽ không tiến vào nước mình.

Chỉ thị mới đánh dấu sự leo thang đáng kể trong chiến dịch mạnh mẽ của tổng thống Mỹ nhằm chống lại các băng đảng ma túy Mỹ Latin, vốn bị ông gọi là "các tổ chức khủng bố nước ngoài".

Một nguồn tin cho hay giới chức Lầu Năm Góc đã bắt đầu xem xét các kế hoạch nhắm vào các nhóm này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Động thái của ông Donald Trump mở ra khả năng Mỹ bắt đầu các hoạt động quân sự trên biển và lãnh thổ nước ngoài nhằm chống lại những băng đảng tội phạm, gây nhiều lo ngại về mặt pháp lý.

Trong khi đó, bà Sheinbaum khẳng định: "Mỹ sẽ không đưa quân đội đến Mexico. Chúng tôi hợp tác và cộng tác nhưng sẽ không có hành động xâm lấn nào cả; điều đó bị loại trừ. Chúng tôi đã nêu rõ điều này trong tất cả các cuộc trao đổi”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng đề cập ý tưởng tấn công trực tiếp vào các băng đảng ma túy nước ngoài.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (năm 2017-2021), ông Donald Trump được cho là đã đề xuất bắn tên lửa sang Mexico để nhắm vào các băng đảng này.

Vào tháng 4 năm nay, ông Donald Trump từng yêu cầu bà Sheinbaum cho phép quân đội Mỹ vào Mexico để giúp chống lại các băng đảng ma túy nhưng đã bị bà bác bỏ.

Lúc đó, nữ tổng thống Mexico khẳng định hai nước có thể hợp tác nhưng "các vị trên lãnh thổ của các vị và chúng tôi trên lãnh thổ của chúng tôi".

Tổng thống Donald Trump giải thích ông đề xuất điều này vì các băng đảng ma túy nước ngoài đã gây ra cái chết cho nhiều người, kiếm được bộn tiền và "hủy hoại người dân Mỹ".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã tăng cường lực lượng Vệ binh Quốc gia tại biên giới phía Nam nhằm ngăn chặn các loại ma túy như fentanyl chảy vào nước này, cũng như các chuyến bay không người lái bí mật của Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) để truy tìm các phòng thí nghiệm fentanyl ở Mexico.