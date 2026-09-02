HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Donald Trump chọn ông Hung Cao làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ

Minh Hạnh
|

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định chính thức đề cử ông Hung Cao làm Bộ trưởng Hải quân tiếp theo của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đề cử ông Hung Cao làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ năm 2026 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao. (Ảnh: New York Post)

"Tôi rất vui mừng được đề cử một chiến binh thực thụ, Hung Cao, làm Bộ trưởng Hải quân tiếp theo. Chúng ta cần những người như ông Hung lãnh đạo Hải quân và Thủy quân Lục chiến, và tôi không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn ông ấy để đảm bảo rằng lực lượng Hải quân và Thủy quân Lục chiến vĩ đại của chúng ta mãi là lực lượng thiện chiến và xuất sắc nhất thế giới", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 1/9. "Thượng viện cần phê chuẩn chiến binh này, càng sớm càng tốt, để ông ấy có thể tiếp tục công việc tuyệt vời mà mình đã thực hiện trong suốt 4 tháng qua".

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll, và bốn tháng sau khi cựu Bộ trưởng Hải quân John C. Phelan bị bãi nhiệm vì mối quan hệ bất ổn với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Ông Hung Cao đã thay thế ông Phelan và giữ chức quyền Bộ trưởng Hải quân từ tháng 4. Trước đó, ông giữ chức Thứ trưởng Hải quân từ tháng 10/2025.

Các quan chức trong và ngoài quân đội nhận định ông Hung Cao là người thẳng thắn, bộc trực và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ Nhà Trắng.

Ông đã có hơn hai thập kỷ phục vụ trong Hải quân, bao gồm các đợt triển khai tại Iraq, Afghanistan và Somalia. Trong thời gian đương nhiệm, ông luôn tích cực ủng hộ các sáng kiến cải thiện chất lượng cuộc sống cho thủy thủ và ưu tiên hoạt động đóng tàu.

Mỹ bất ngờ mời Nga quay lại bàn hội nghị G20: Các đại biểu châu Âu phản ứng, từ chối chụp ảnh chung
Tags

Donald Trump

Bộ trưởng Hải quân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại