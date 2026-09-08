Tổng tài cưới chân dài đắt giá nhất showbiz, 2 bên thông gia chấm cô dâu chú rể 0 điểm

Những tình tiết trong chuyện tình của tổng tài hot nhất 2026 và chân dài nức tiếng đã khiến dư luận sôi sùng sục.

Đầu Xuân Tươi Sáng hiện là bộ phim ngôn tình hot nhất màn ảnh Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Tác phẩm đang gây sốt trên diện rộng, leo lên hẳn vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu. Thành công của bộ phim giúp nam chính Tỉnh Bách Nhiên trở thành cái tên chiếm sóng mạng xã hội suốt thời gian qua. Trong phim, anh vào vai Loan Niệm - giám đốc sáng tạo tài năng trong ngành quảng cáo, nhờ vai diễn này mà nam diễn viên được khán giả trìu mến gọi bằng danh hiệu tổng tài hot nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2026.

Bên cạnh ngoại hình, tình duyên của Tỉnh Bách Nhiên cũng gây chú ý lớn trong bối cảnh Đầu Xuân Tươi Sáng đang gây sốt khắp nơi. Tới sáng 8/9, tờ Yahoo News đưa tin, Tỉnh Bách Nhiên và siêu mẫu Lưu Văn - thiên thần Victoria’s Secret được cho là đã bí mật kết hôn. Nguồn tin cho biết thêm, tài tử họ Tỉnh cách đây 2 năm đã đến thăm cha mẹ nhà gái ở Hồ Nam (Trung Quốc), thậm chí anh đã chuyển sang gọi 2 người họ là “bố, mẹ” từ lâu.

Còn nhớ vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2024, Tỉnh Bách Nhiên được “người qua đường” bắt gặp khi cùng Lưu Văn về quê nhà đàng gái ở Vĩnh Châu (Hồ Nam) ăn Tết. Anh không chỉ đi thăm họ hàng thân thích của Lưu Văn mà còn dần hòa nhập vào cuộc sống của gia đình nhà gái. Đến Tết Nguyên Đán năm 2025, Lưu Văn đã theo Tỉnh Bách Nhiên về Thẩm Dương (Trung Quốc) ra mắt gia đình anh. Phụ huynh 2 bên đều đã có sự tương tác qua lại trong bầu không khí thân tình, chi tiết này cho thấy 2 bên thông gia đều rất ưng ý với con dâu, con rể. Nhiều khán giả còn nói vui rằng, phụ huynh 2 bên chấm cho cô dâu chú rể 0 điểm, nhưng 0 điểm ở đây có nghĩa là không có điểm nào để chê.

Tỉnh Bách Nhiên - Lưu Văn được cho là đã bí mật kết hôn với nhau. Ảnh: Weibo

Phụ huynh 2 bên vô cùng hài lòng về cô dâu - chú rể. Ảnh: Weibo

Tỉnh Bách Nhiên - Lưu Văn quen biết nhau sau khi cùng chụp ảnh quảng cáo Thất tịch cho thương hiệu Chanel vào năm 2019. Sau đó, cả 2 liên tục được các tạp chí thời trang mời hợp tác và cùng nhau tạo ra những bộ ảnh bùng nổ phản ứng hóa học. Đến năm 2022, cặp sao bị chụp lại khoảnh khắc nắm tay tình tứ trên phố và cùng trở về 1 khu nhà. Hình ảnh này khiến Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên chính thức lộ chuyện hẹn hò trên các phương tiện truyền thông.

Sau đó không lâu, nam diễn viên được trông thấy đạp xe chở siêu mẫu hàng đầu đi chạy bộ đêm tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chia sẻ với cánh săn ảnh, hàng xóm Tỉnh Bách Nhiên xác nhận họ thường xuyên trông thấy Lưu Văn ra vào nhà của nam diễn viên. Tháng 6/2022, Lưu Văn 1 lần nữa được bắt gặp đến khách sạn mà Tỉnh Bách Nhiên đang lưu trú.

Năm 2023, Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên cùng nhau tham dự show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week, như 1 cách ngầm công khai mối quan hệ. Trên hàng ghế front-row, cặp đôi ngồi sát rạt, không ngần ngại thể hiện sự thân mật. Nhưng phải đến tận tháng 12/2025, họ mới chính thức xác nhận chuyện tình cảm 6 năm của mình qua 1 bài phỏng vấn trên tạp chính danh tiếng VOGUE.

Kể từ khi mối quan hệ được nhiều người biết đến, Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên lựa chọn cách yêu kín tiếng, hạn chế phô bày đời tư trước công chúng. Họ giữ vững nguyên tắc không sử dụng chuyện tình cảm để thu hút sự chú ý.

Bộ hình quảng cáo Thất tịch se duyên cho Tỉnh Bách Nhiên - Lưu Văn vừa bất ngờ gây chú ý trở lại. Ảnh: Instagram

Mối quan hệ tình cảm của cặp sao bị lộ sau khi cánh săn ảnh quay được khoảnh khắc họ nắm tay, đạp xe đèo nhau trên phố vào năm 2022. Ảnh: Sina

Theo các nguồn tin trong showbiz Trung Quốc, vì đối phương, cả Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên đều có những điều chỉnh nhất định trong sự nghiệp. Lưu Văn cho biết cô đã giảm lịch trình hoạt động ở sàn diễn quốc tế, thậm chí từ chối tham gia các tuần lễ thời trang danh tiếng. Trước đây, cô từng có lúc bay hơn 300 ngày mỗi năm để đi khắp nơi làm việc, nhưng kể từ sau yêu Tỉnh Bách Nhiên, siêu mẫu muốn dành thời gian cho vun đắp hạnh phúc riêng. Đáng chú ý, nghệ sĩ nam duy nhất mà Lưu Văn theo dõi trên tài khoản mạng xã hội cũng chính là Tỉnh Bách Nhiên. Những dấu hiệu nhỏ ấy khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của cặp đôi không chỉ đơn thuần là sự rung động mà đã trở thành một sự gắn bó sâu sắc trong cuộc sống của nhau.

Về phía Tỉnh Bách Nhiên, trước khi bắt đầu quay phim mới, anh luôn chủ động trao đổi với đoàn phim để sắp xếp thời gian dành cho gia đình. Và trong khái niệm “gia đình” ấy, Lưu Văn chắc chắn là 1 trong những người quan trọng nhất. Thậm chí, khi làm việc tại Hoành Điếm (Trung Quốc), Tỉnh Bách Nhiên còn đặt hẳn một căn phòng diện tích lớn trong khách sạn để thuận tiện cho Lưu Văn đến thăm. Lưu Văn cũng thường xuyên được trông thấy mang theo đặc sản quê nhà đến phim trường thăm nom người thương.

Chuyện tình của Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên được công chúng ủng hộ nhiệt liệt. Ảnh: Weibo

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989. Anh xuất thân là ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Các phim tiêu biểu của Tỉnh Bách Nhiên có thể kể đến Truy Lùng Quái Yêu, Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm Tới, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Chúng Ta Của Sau Này...

Trong khi đó, Lưu Văn sinh năm 1988, là siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc. Cô là người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn cho hãng nội y Victoria's Secret (năm 2009), người mẫu châu Á đắt show nhất và cũng là chân dài xứ tỷ dân đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Mỹ. Từ năm 2013, Lưu Văn liên tục có tên trong top 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố.

Tỉnh Bách Nhiên là nam thần hàng đầu Cbiz. Anh có ngoại hình nam tính, điển trai. Ảnh: Weibo