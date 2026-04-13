Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đánh trống khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được mở màn bằng hồi trống do Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ thực hiện. Đây không chỉ là nghi thức khởi đầu sự kiện mà còn là điểm nhấn nghệ thuật mang tính biểu tượng, thể hiện tinh thần kết nối giữa truyền thống và hiện đại của ngành phát thanh.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đánh trống khai mạc chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Thanh âm kỷ nguyên mới" (Ảnh: Sưu tầm)

Hồi trống mở đầu chương trình nghệ thuật do VOV phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức gợi nhắc về những "Thanh âm khởi nguyên" – tiếng của núi, của rừng, của sóng biển Quảng Ninh và hơn hết là những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc, đồng thời mở ra không khí sôi động cho toàn bộ chương trình.

Hồi trống khai mạc LHPT lần thứ XVII năm 2026 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ được cộng hưởng bởi dàn trống hội trong một không gian nghệ thuật đa giác quan công phu.

Dàn trống được bố trí nhiều lớp, tạo cấu trúc thị giác mạnh mẽ, kết hợp với các nghệ sĩ múa trong màn trình diễn vũ đạo khỏe khoắn. Âm nhạc lúc này được phối mới theo phong cách giao thoa: tiếng trống truyền thống hòa quyện với nhạc điện tử và âm hưởng điện ảnh, tạo nên nhịp điệu dồn dập, đầy năng lượng, cuốn hút hàng chục ngàn khán giả.

Màn trống hội sôi động khai mở không khí ngày hội của những người làm phát thanh toàn quốc (Ảnh: baoquangninh.vn)

Điểm nhấn làm nên sự hoành tráng chính là công nghệ trình diễn ánh sáng. Sự kết hợp giữa công nghệ ánh sáng laser tân tiến, dàn nhạc semi-classic và những vũ điệu tạo hình sóng biển đã tạo nên một đại tiệc về thị giác.

Bao trùm lên tất cả, hình tượng "sóng" – trục tạo hình xuyên suốt chương trình – không chỉ đại diện cho sóng biển Hạ Long mà còn là biểu tượng cho sự cộng hưởng và lan tỏa của làn sóng phát thanh trong kỷ nguyên mới.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra trong thời điểm ngành báo chí, truyền thông đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức từ quá trình chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, hồi trống khai mạc mang ý nghĩa như một lời khẳng định về vai trò, vị thế của phát thanh, đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới, thích ứng với xu thế công nghệ.

Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”tổ chức tại Quảng trường 30/10 là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi các hoạt động tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh năm 2026 (Ảnh: baoquangninh.vn)

Thông qua hình thức thể hiện giàu tính biểu tượng, chương trình truyền tải thông điệp về việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc song song với việc ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng nội dung và khả năng tiếp cận công chúng. Tiếng trống không chỉ mở đầu cho một sự kiện mà còn được xem là lời hiệu triệu đối với những người làm phát thanh trong giai đoạn phát triển mới.

Lễ khai mạc khép lại với liên khúc "Quảng Ninh tiến vào kỷ nguyên mới - Rạng ngời Việt Nam tôi" tiếp tục nhấn mạnh tinh thần đổi mới và hội nhập. Sự kiện thu hút khoảng 50.000 khán giả tham dự trực tiếp cùng đông đảo thính giả theo dõi qua các nền tảng phát thanh, truyền thông.