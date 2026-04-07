Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII: Lần đầu mở màn bằng concert, quy tụ dàn sao đình đám

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển, Liên hoan Phát thanh toàn quốc – ngày hội lớn nhất của những người làm báo nói tại Việt Nam – sẽ phá vỡ khuôn mẫu truyền thống khi mở màn bằng một đại nhạc hội ngoài trời quy mô hàng vạn khán giả. Quyết định tại kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra tại Quảng Ninh năm 2026 không chỉ là thay đổi về hình thức, mà còn thể hiện rõ quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ của ngành phát thanh trong bối cảnh mới.

Từ lần tổ chức đầu tiên vào tháng 12/1994 tại Hà Nội, Liên hoan Phát thanh toàn quốc đã định hình là một sự kiện mang tính chuyên môn, với lễ khai mạc diễn ra trong không gian hội trường trang trọng. Trong suốt 16 kỳ tổ chức, đây là dịp để đội ngũ nhà báo, biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên trên cả nước gặp gỡ, tôn vinh những giá trị nghề nghiệp cốt lõi. Tuy nhiên, thông lệ kéo dài hơn ba thập kỷ này sẽ được thay đổi tại kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.

Theo kế hoạch, vào 20h10 ngày 11/4/2026, tại Quảng trường 30/10 – trung tâm của thành phố Hạ Long, chương trình khai mạc sẽ được tổ chức dưới hình thức concert ngoài trời mang tên “Thanh âm kỷ nguyên mới”. Việc đưa một sự kiện mang tính nghiệp vụ ra không gian mở, tiếp cận trực tiếp với công chúng quy mô lớn được xem là bước đi mang tính biểu tượng cho sự thay đổi tư duy của ngành phát thanh.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Phát biểu về sự kiện, ông Phạm Mạnh Hùng- Trưởng Ban tổ chức liên hoan, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng ta đang tổ chức một sự kiện rất lớn, rất có ý nghĩa cả về chính trị, văn hóa, truyền thông ở tầm quốc gia, quốc tế trong bối cảnh mới".

Trong bối cảnh các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, cùng với sự thay đổi hành vi tiếp nhận thông tin của các thế hệ khán giả trẻ, phát thanh truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức. Việc lựa chọn concert ngoài trời để mở màn liên hoan được xem là cách tiếp cận mới, giúp ngành phát thanh mở rộng tương tác với công chúng, đồng thời khẳng định vai trò trong đời sống văn hóa đương đại.

Chương trình “Thanh âm kỷ nguyên mới” được xây dựng dựa trên hình tượng “sóng” – yếu tố cốt lõi của phát thanh, đồng thời cũng là biểu tượng của sự kết nối và lan tỏa. Nội dung chương trình được thiết kế thành ba phần, tái hiện hành trình từ những giá trị khởi nguyên, dòng chảy di sản đến hơi thở của thời đại mới, qua đó phản ánh sự vận động liên tục của đời sống văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Bên cạnh các giọng ca gạo cội gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam như Thanh Hoa, Đăng Dương, Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, chương trình còn quy tụ các nghệ sĩ trẻ như Trúc Nhân, Hòa Minzy, Double2T cùng nhóm Oplus. Sự kết hợp này tạo nên sự giao thoa giữa các dòng chảy âm nhạc, phản ánh tinh thần kế thừa và đổi mới của phát thanh hiện đại.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của nghệ sĩ nhí như Xệ Xệ cho thấy định hướng mở rộng đối tượng khán giả, hướng tới thế hệ trẻ. Đây cũng là một trong những nỗ lực nhằm làm mới nội dung, đưa phát thanh đến gần hơn với công chúng trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng lớn.

Việc tổ chức một concert ngoài trời với quy mô khoảng 50.000 khán giả đặt ra nhiều yêu cầu cao về kỹ thuật và vận hành. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Ban tổ chức đã triển khai hệ thống sân khấu, khán đài với sức chứa dự kiến 50.000 chỗ tại Quảng trường 30/10, đồng thời toàn bộ vé sẽ được phát miễn phí cho khán giả, đại biểu và du khách tham dự.

Ông Nguyễn Thanh Tùng tại buổi họp buổi họp báo chiều 30/3 tại Trung tâm Phát thanh quốc gia (58 Quán Sứ).

Với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII hướng tới việc không chỉ tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc mà còn thúc đẩy sự phát triển của các định dạng nội dung âm thanh mới. Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại".

Chương trình Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII có tên "Thanh âm kỷ nguyên mới" sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh Truyền hình Quảng Ninh (QTV1, QTV3), đồng thời tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV5, VOV Giao thông; và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam như VOV.VN, VTC News, VOVLive để khán giả cả nước có thể theo dõi dù không có mặt trực tiếp tại Quảng trường 30/10.

Việc đổi mới hình thức khai mạc tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII được xem là dấu mốc đáng chú ý, phản ánh sự thay đổi về tư duy tổ chức và cách tiếp cận công chúng của ngành phát thanh trong giai đoạn hiện nay.