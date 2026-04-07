Nam NSƯT bị chỉ trích vì 1 bài hát: "Tôi nói thẳng, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ đó"

Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã có mặt tại đám giỗ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh do con gái ông là Hồng Loan tổ chức.



Nam nghệ sĩ trình diễn lại một ca khúc nổi tiếng từng gắn liền với tên tuổi cố nghệ sĩ Vũ Linh là Yêu con gái Bạc Liêu để tri ân đàn anh.

Kim Tử Long và Vũ Linh

Trước khi biểu diễn, Kim Tử Long chia sẻ: "Một số người nói tôi cùng thế hệ với anh Năm Vũ Linh nhưng tôi xin thưa, tôi sau anh Năm Vũ Linh lâu lắm. Tôi là người em, người đồng nghiệp nhưng đúng hơn là học trò của anh Năm Vũ Linh thôi, không thể nào cùng thế hệ, ngang hàng được.

Sau khi anh Năm Vũ Linh mất, nhiều người nói tôi đi so đo với anh. Tôi nói thẳng, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ đó. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ so đo mình với anh Năm vì anh là người thầy, tiền bối của tôi.

Tôi hát lại những bài của anh Năm Vũ Linh khiến nhiều người thắc mắc. Họ hỏi tôi tại sao lại hát những bài của anh Năm. Tôi xin thưa rằng tôi hát lại những bài đó vì muốn học hỏi, muốn nhắc lại những kỷ niệm với anh Năm khi chúng tôi còn đi hát chung với nhau.

Ngày hôm nay, tôi chỉ mong mọi người luôn yêu thương gia đình Hồng Loan và yêu thương cả Kim Tử Long.

Tôi xin gửi đến quý vị một bài hát được nhiều người khen mà cũng bị nhiều người chê. Thậm chí, có người còn chửi tôi vì hát bài này.

Lí do vì bài hát này là của anh Năm Vũ Linh. Nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ luôn yêu thương bài hát này vì đó là bài được anh Năm Vũ Linh hát, gắn với anh. Đó là bài Yêu con gái Bạc Liêu.

Hồi xưa mỗi lần tôi đi show với anh Vũ Linh, anh Năm đều dặn tôi một việc rằng "Ê Long, bữa nay không được hát bài Yêu con gái Bạc Liêu nha". Tại vì anh Năm Vũ Linh thích bài hát này lắm, anh hát bài này được mọi người yêu thương lắm".

NSƯT Kim Tử Long là gương mặt gạo cội, được mệnh danh là "ông hoàng cải bồ" của sân khấu cải lương Việt Nam. Với chất giọng thiên phú và lối diễn xuất đa dạng, anh ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều vở diễn kinh điển như Câu thơ yên ngựa hay Xử án Phi Giao.