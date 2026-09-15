Tổng Giám đốc UAC của Nga tuyên bố: "Su-57 vượt trội hơn tất cả mọi tiêm kích nước ngoài"

Dù sao đi nữa, dòng tiêm kích mới của Nga vẫn đại diện cho một bước tiến vượt bậc so với các thế hệ máy bay chiến đấu trước đó do quốc gia này sản xuất.

Su-57 vượt trội so với mọi máy bay

Tổng giám đốc Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất (UAC) thuộc sở hữu nhà nước Nga, ông Vadim Badekha, mới đây đã tuyên bố rằng dòng tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 đang chứng minh được tính vượt trội so với các hệ thống vũ khí Phương Tây mỗi ngày, trong bối cảnh thể hiện của dòng khí tài này trên thị trường xuất khẩu ngày càng khởi sắc.

"Su-57 là mẫu máy bay thế hệ thứ năm duy nhất trên thế giới đang thực sự tham chiến và chứng minh sự vượt trội so với những hệ thống vũ khí nước ngoài tốt nhất mỗi ngày. Các đối tác bạn bè của chúng tôi hiểu rất rõ điều này. Chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng F-35 hiện không còn nằm trong danh sách cân nhắc tại thị trường Ấn Độ," ông nhận định.

Ít nhất ba khách hàng nước ngoài đã đặt mua Su-57. Trong đó, những đợt bàn giao đầu tiên cho Algeria đã bắt đầu từ tháng 11 năm 2025, còn vào tháng 2, các hợp đồng ký kết tại khu vực Trung Đông — nhiều khả năng là cung cấp cho Iran — cũng đã được xác nhận.

Ảnh: Military Watch

Đầu tháng 9, Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport thông báo đã giành thêm các hợp đồng xuất khẩu mới, với nhiều dự đoán cho rằng Kazakhstan và Triều Tiên có thể là những khách hàng thứ ba.

Tổng giám đốc Rosoboronexport, ông Alexander Mikheyev, gần đây phát biểu rằng Su-57 đã chứng minh được năng lực vượt trội trong các chiến dịch thực chiến chống lại đối thủ sở hữu các hệ thống phòng không hiện đại, khả năng tác chiến điện tử cũng như các dòng máy bay chiến đấu tiên tiến.

Ông khẳng định việc mua Su-57 sẽ giúp các đối tác chiến lược của Nga đảm bảo được lợi thế lâu dài về sức mạnh không quân mang tầm quan trọng chiến lược.

Su-57 có thực sự xuất sắc như thế?

Dù vậy, những tuyên bố cho rằng Su-57 vượt trội so với các dòng tiêm kích nước ngoài vẫn còn là dấu hỏi lớn. Mặc dù chiếc máy bay này thể hiện ưu thế rõ rệt trước các dòng tiêm kích Châu Âu, nhưng năng lực cạnh tranh của nó khi đặt lên bàn cân với F-35 của Mỹ hay J-20 và J-35 của Trung Quốc lại hoài nghi hơn nhiều.

Tuy nhiên, nếu thiếu đi bản cập nhật phần mềm Block 4, tiêm kích F-35 của Mỹ sẽ không thể tích hợp bất kỳ loại tên lợi đối đất nào. Điều này trái ngược hoàn toàn với Su-57 — dòng máy bay vốn đã tích hợp nhiều loại tên lửa khác nhau và thực chiến diện rộng trên nhiều loại mục tiêu.

Ảnh: Military Watch

Điều đó đồng nghĩa với việc trong ngắn hạn, Su-57 vẫn sẽ giữ được những lợi thế đáng kể. Dù vậy, F-35 cùng các dòng tiêm kích Trung Quốc lại thụ hưởng khả năng tàng hình và hệ thống khí tài điện tử vượt trội hơn, bao gồm cả những tính năng như hệ thống khẩu độ phân tán vốn không xuất hiện trên Su-57.

Mặc dù khả năng thu thập tình báo và năng lực tác chiến lấy mạng làm trung tâm của F-35 vượt xa Su-57, nhưng khả năng tấn công của nó lại bị hạn chế hơn nhiều.

Bán kính hoạt động của Su-57 — vốn gấp đôi so với mẫu tiêm kích của Mỹ — là một ưu thế lớn khác, bên cạnh hiệu suất bay vượt trội hơn hẳn.

Su-57 chưa được coi là đối thủ ngang tầm hoàn toàn với J-20A của Trung Quốc — dòng tiêm kích hiện được đánh giá là mẫu máy bay chiếm ưu thế trên không hàng đầu thế giới nhưng chưa từng được chào bán xuất khẩu.

J-20A hội tụ tầm bay xa hơn, khả năng tàng hình tốt hơn cùng việc tích hợp động cơ WS-15, dòng động cơ được đánh giá là đi trước một thế hệ so với các sản phẩm tương đương của Nga.

Dù sao đi nữa, dòng tiêm kích mới của Nga vẫn đại diện cho một bước tiến vượt bậc so với các thế hệ máy bay chiến đấu trước đó do quốc gia này sản xuất; và ngoại trừ F-35, Su-57 sở hữu những ưu thế rõ rệt so với tất cả các dòng tiêm kích còn lại của Phương Tây.