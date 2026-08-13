Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT: Việt Nam cần chọn công đoạn có lợi thế cạnh tranh trong chuỗi bán dẫn

Tại Diễn đàn “Đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo”, Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho rằng phát triển bán dẫn cần bắt đầu từ bài toán thị trường: sản phẩm có bán được không, bán cho ai và Việt Nam giữ lại được bao nhiêu giá trị.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu tại diễn đàn “Đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo”.

Diễn đàn có sự tham dự của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và quy tụ đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các viện, trường và doanh nghiệp công nghệ. Nội dung trao đổi tập trung vào các ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo; nhu cầu về thiết bị đo lường, phân tích vật liệu và mô hình phòng thí nghiệm dùng chung. Trong khuôn khổ sự kiện, NIC và Thermo Fisher Scientific - tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học sự sống - ký Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phát biểu tại sự kiện, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chia sẻ định hướng về các mục tiêu chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, AI, đổi mới sáng tạo và vai trò của các tập đoàn công nghệ lớn trong việc giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, ông đề nghị NIC và Thermo Fisher Scientific tiếp tục cụ thể hóa hợp tác, kết nối nguồn lực và công nghệ quốc tế để phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trong nước.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho rằng mỗi công đoạn trong chuỗi bán dẫn đều có thị trường và khách hàng riêng, từ thiết kế, kiểm thử, đo lường đến đào tạo nhân lực. Vì vậy, bài toán không chỉ là làm ra một con chip mà còn phải xác định rõ sản phẩm, dịch vụ được tạo ra cho khách hàng nào và ở thị trường nào. Thị trường toàn cầu mở ra cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế, trong khi thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân, sự phát triển của trung tâm dữ liệu, thiết bị điện tử, IoT và các công nghệ chiến lược đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn cho các sản phẩm, dịch vụ bán dẫn. "Không một doanh nghiệp nào có thể làm toàn bộ chuỗi và Việt Nam cũng không cần làm tất cả mọi thứ. Điều quan trọng là xác định công đoạn nào Việt Nam sẽ làm chủ, công đoạn nào Việt Nam có lợi thế kinh doanh và tạo ra lợi nhuận, và công đoạn nào doanh nghiệp Việt Nam cần hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới”, Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu.

Ở cấp độ doanh nghiệp, FPT đi theo định hướng “Thị trường - Sản phẩm - Công nghệ - Hạ tầng - Con người”. Ông Nguyễn Văn Khoa cho biết FPT lựa chọn chip nguồn là sản phẩm đầu tiên bởi đây là linh kiện cần thiết trong nhiều thiết bị điện tử và phù hợp với năng lực hiện tại; với các công nghệ ở trình độ cao hơn, FPT tập trung nghiên cứu và đào tạo để chuẩn bị năng lực dài hạn.

Diễn đàn “Đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo”.

Một trọng tâm khác trong phát biểu là hạ tầng dùng chung. Theo FPT, thiết bị phục vụ nghiên cứu, đo lường và kiểm thử bán dẫn có giá trị đầu tư lớn, công nghệ thay đổi nhanh và chi phí vận hành cao, do đó không nên đầu tư dàn trải. FPT đề xuất hướng tới một mạng lưới hạ tầng bán dẫn dùng chung quốc gia, kết nối với năng lực của NIC để doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác cùng khai thác. FPT cũng đề xuất với NIC và Thermo Fisher về khả năng cùng đầu tư các phòng thí nghiệm dùng chung, tập trung vào kiểm soát và phân tích lỗi, đánh giá sản phẩm và chip mới, cùng kỹ thuật ngược (reverse engineering - phân tích cấu trúc, chức năng của chip hoặc sản phẩm để hiểu cách hoạt động và kiểm tra các yếu tố kỹ thuật, an toàn, an ninh).

Hiệu quả của phòng thí nghiệm, theo FPT cần được đo bằng số doanh nghiệp sử dụng, số dự án thực hiện, số sản phẩm được tạo ra và đặc biệt là số sản phẩm có thể thương mại hóa, tạo doanh thu. Xa hơn, FPT kỳ vọng năng lực thử nghiệm và đánh giá tại Việt Nam có thể đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, qua đó vừa phục vụ doanh nghiệp trong nước vừa cung cấp dịch vụ cho khách hàng quốc tế đặt hàng thử nghiệm tại Việt Nam.

Bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược của FPT. Tập đoàn đầu tư vào thiết kế vi mạch từ nhiều năm trước, đã ra mắt 8 dòng chip nguồn do đội ngũ kỹ sư Việt Nam thiết kế. Tháng 12/2025, FPT xuất khẩu lô chip nguồn thương mại “Make in Vietnam” đầu tiên sang thị trường Nhật Bản.

Ngày 28/01/2026, FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn tại Bắc Ninh, mở rộng năng lực từ thiết kế sang kiểm thử và đóng gói. Song song, FPT tích cực đào tạo nhân lực bán dẫn ở các cấp cao đẳng, đại học và qua hợp tác quốc tế, hướng tới mục tiêu đào tạo 10.000 nhân sự đến năm 2030.