Chỉ khoảng 3 tháng sau khi hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu PNJ, khoản đầu tư của ông Phan Quốc Công ước tính đã mất gần 60% giá trị.

Cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) tiếp tục dò đáy khi kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11 ở mức 14.400 đồng/cp. So với thời điểm đầu tháng 7, thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp bán lẻ trang sức hàng đầu Việt Nam đã giảm khoảng 77%.

Đà lao dốc kéo dài của cổ phiếu PNJ khiến nhiều nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề, trong đó có cả Tổng Giám đốc doanh nghiệp. Khoảng 3 tháng trước, ông Phan Quốc Công từng chi hàng chục tỷ đồng mua vào cổ phiếu PNJ giữa lúc thị giá giảm sâu.

Khoản đầu tư hàng chục tỷ đồng "bốc hơi" gần 60%

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ, đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 31/7 đến 14/8/2026 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Giao dịch giúp ông Công chính thức trở thành cổ đông của PNJ với tỷ lệ sở hữu 0,2% vốn điều lệ. Trước đó, vị Tổng Giám đốc không trực tiếp nắm giữ cổ phiếu nào của doanh nghiệp.

Thời điểm ông Công xuống tiền, cổ phiếu PNJ đã mất hơn một nửa giá trị so với vùng giá đầu tháng 7. Tuy nhiên, không nhiều nhà đầu tư khi đó có thể hình dung thị giá PNJ còn giảm sâu đến mức hiện tại.

PNJ mất hơn một nửa giá trị

sau đợt mua của Tổng Giám đốc Diễn biến giá đóng cửa của PNJ | 1/7–17/11/2026 Đồng/cp 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Giá vốn tham chiếu: 34.430 1/7 3/8 3/9 1/10 2/11 17/11 Ông Công mua

1 triệu cổ phiếu

31/7–14/8 43.100 14.400 01/07/2026 62.700 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 02/07/2026 63.100 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 03/07/2026 58.700 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 06/07/2026 54.600 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 07/07/2026 50.800 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 08/07/2026 52.000 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 09/07/2026 50.000 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 10/07/2026 46.600 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 13/07/2026 43.850 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 14/07/2026 46.900 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 15/07/2026 43.650 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 16/07/2026 40.900 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 17/07/2026 43.000 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 20/07/2026 41.000 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 21/07/2026 38.150 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 22/07/2026 35.500 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 23/07/2026 33.050 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 24/07/2026 30.750 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 27/07/2026 32.900 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 28/07/2026 32.650 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 29/07/2026 32.750 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 30/07/2026 32.500 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 31/07/2026 31.000 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 03/08/2026 33.150 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 04/08/2026 35.450 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 05/08/2026 37.900 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 06/08/2026 36.450 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 07/08/2026 36.000 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 10/08/2026 35.950 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 11/08/2026 34.850 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 12/08/2026 35.050 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 13/08/2026 35.300 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 14/08/2026 36.500 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 17/08/2026 36.200 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 18/08/2026 35.050 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 19/08/2026 35.700 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 20/08/2026 37.300 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 21/08/2026 39.900 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 24/08/2026 42.650 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 25/08/2026 42.650 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 26/08/2026 43.100 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 27/08/2026 41.900 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 28/08/2026 42.100 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 03/09/2026 39.800 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 04/09/2026 40.050 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 07/09/2026 38.400 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 08/09/2026 38.400 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 09/09/2026 37.950 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 10/09/2026 38.200 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 11/09/2026 37.300 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 14/09/2026 35.900 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 15/09/2026 37.200 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 16/09/2026 36.750 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 17/09/2026 36.750 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 18/09/2026 36.750 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 21/09/2026 36.900 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 22/09/2026 35.800 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 23/09/2026 35.300 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 24/09/2026 33.300 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 25/09/2026 33.000 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 28/09/2026 30.700 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 29/09/2026 28.600 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 30/09/2026 26.600 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 01/10/2026 24.750 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 02/10/2026 23.050 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 05/10/2026 21.650 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 06/10/2026 20.150 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 07/10/2026 18.900 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 08/10/2026 18.250 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 09/10/2026 19.500 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 12/10/2026 18.150 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 13/10/2026 19.200 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 14/10/2026 18.650 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 15/10/2026 18.200 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 16/10/2026 18.800 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 19/10/2026 18.500 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 20/10/2026 19.750 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 21/10/2026 19.200 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 22/10/2026 18.600 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 23/10/2026 17.450 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 26/10/2026 17.450 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 27/10/2026 17.050 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 28/10/2026 17.150 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 29/10/2026 16.050 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 30/10/2026 15.500 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 02/11/2026 15.600 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 03/11/2026 14.750 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 04/11/2026 14.750 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 05/11/2026 15.150 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 06/11/2026 15.050 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 09/11/2026 14.200 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 10/11/2026 14.700 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 11/11/2026 14.550 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 12/11/2026 14.950 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 13/11/2026 14.950 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 16/11/2026 14.450 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp 17/11/2026 14.400 đồng/cp Giá vốn: 34.430 đồng/cp

Thống kê dữ liệu giao dịch trong 11 phiên ông Công thực hiện mua cổ phiếu, giá khớp lệnh bình quân gia quyền của PNJ vào khoảng 34.430 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, số tiền vị Tổng Giám đốc đã bỏ ra để sở hữu 1 triệu cổ phiếu PNJ vào khoảng 34,4 tỷ đồng.

Thực tế, thương vụ từng đem lại khoản lãi đáng kể cho ông Công. Cổ phiếu PNJ có nhịp hồi phục mạnh trong nửa cuối tháng 8, leo lên mức 43.100 đồng/cp trong phiên 26/8. Khi đó, giá trị thị trường số cổ phiếu ông Công nắm giữ đạt 43,1 tỷ đồng, cao hơn khoảng 8,7 tỷ đồng so với giá vốn ước tính.

Tuy nhiên, nhịp hồi phục không kéo dài. Cổ phiếu PNJ liên tục xuyên thủng các mốc 30.000 đồng, 20.000 đồng và gần đây nhất là 15.000 đồng/cp.

Với thị giá hiện tại, 1 triệu cổ phiếu PNJ chỉ còn trị giá 14,4 tỷ đồng. Như vậy, khoản đầu tư của ông Phan Quốc Công đang ghi nhận mức lỗ tạm tính khoảng 20 tỷ đồng, tương đương 58% số vốn ban đầu, giả định ông vẫn nắm giữ toàn bộ lượng cổ phiếu trên. Còn nếu so với thời điểm cổ phiếu hồi phục mạnh nhất sau khi ông Công hoàn tất giao dịch, giá trị thị trường khoản đầu tư đã giảm gần 29 tỷ đồng.

PNJ đang trải qua giai đoạn khó khăn

Ông Phan Quốc Công sinh năm 1970, tham gia HĐQT PNJ từ năm 2015 và chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 3/4/2026. Chỉ vài tháng sau khi tiếp quản vị trí điều hành, ông Công cùng ban lãnh đạo PNJ phải đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh và dòng tiền.

Trong quý 3/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 7.000 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 19,8% xuống còn 8,7%, khiến doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 258 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả trên chưa bao gồm khoản dự phòng bổ sung hơn 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi sản phẩm mà PNJ dự kiến ghi nhận trong năm 2026.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10, cổ đông PNJ đã thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh với khoản lỗ sau thuế dự kiến lên tới gần 6.271 tỷ đồng, trái ngược với mục tiêu lợi nhuận hơn 3.400 tỷ đồng được đặt ra hồi đầu năm.

Doanh nghiệp cũng được cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, hướng tới huy động khoảng 8.000 tỷ đồng phục vụ quá trình tái thiết hoạt động kinh doanh.