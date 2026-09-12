Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang đưa “Dòng chảy di sản” lên sân khấu khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Với hơn 3.000 khán giả theo dõi tại Hoàng thành Thăng Long, nhiều tiết mục nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, đặc biệt ở những phần kết hợp nghệ thuật truyền thống với cách thể hiện hiện đại.

Tối 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 khai mạc với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow". Chương trình đưa khán giả qua hành trình khám phá những lớp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời kết nối các sắc màu nghệ thuật truyền thống của nhiều vùng miền Việt Nam với nghệ thuật quốc tế.



Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức, phối hợp cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện. Tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn là Phạm Hoàng Giang; đạo diễn sân khấu NSƯT Trần Thanh Hiền; Chủ nhiệm chương trình Minh Uyên; Cố vấn nghệ thuật Nguyễn Quang Long; Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân và Tổng biên đạo Hải Trường.

Mở màn là "Nhịp phách Thăng Long - Thắp sáng ngọn lửa di sản", sáng tác của NSƯT Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Quang Long và Phạm Việt Tuân với sự tham gia của NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Khuê, Tùng Dương, Quách Mai Thy, Đoàn Múa HT và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Tiết mục mở ra câu chuyện về những thanh âm của Kinh kỳ Thăng Long - Hà Nội từ mạch nguồn truyền thống đến những cách thể hiện mới.

Chương I mang tên "Giao lộ di sản" tập trung khắc họa Thăng Long - Hà Nội như nơi hội tụ của nhiều dòng người, dòng nghề và dòng văn hóa.

"Chốn phồn hoa Thăng Long" của Phạm Việt Tuân qua phần thể hiện của ca nương Kiều Anh, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Đoàn Múa HT gợi lại hình ảnh kinh kỳ xưa nơi nhiều nghề và tinh hoa văn hóa cùng hội tụ.

Tiếp đó, "Hà Nội đất học đất linh" của Nguyễn Quang Long - Phạm Việt Tuân do nhóm Oplus và Đoàn Múa HT biểu diễn, khai thác truyền thống trọng học, trọng đạo, trọng dụng hiền tài của Thăng Long. Từ hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tiết mục kết nối truyền thống ấy với khát vọng học hỏi, sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay.

"Mục hạ vô nhân" dựa trên thơ Nguyễn Khuyến có sự tham gia của NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, Tùng Dương, Quách Mai Thy và Ram C đưa những nét văn hóa quen thuộc của Hà Nội lên sân khấu như cốm Vòng, trầu têm, mâm lễ cưới, tà áo ngũ thân, áo Nhật Bình. Điểm nhấn là màn kết hợp giữa ba thế hệ nghệ sĩ với nghệ thuật xẩm, được làm mới bằng rap và nhạc điện tử.

Khép lại chương I là "Làng làng phố phố" của Nguyễn Quang Long và Phạm Việt Tuân với Nguyễn Ngọc Anh, Phùng Thanh Huyền, Dàn nhạc dân tộc, Nhà hát Múa rối Thăng Long, CLB Xẩm Hà Thành... Tiết mục kết nối những âm thanh của làng quê như tiếng chuông đình, nhịp chợ, tiếng rao, phường nghề với không gian phố thị, qua đó cho thấy sự tiếp nối giữa văn hóa làng và đời sống Hà Nội.

Nếu chương I tập trung vào những lớp văn hóa làm nên cốt cách Thăng Long - Hà Nội, chương II "Giao thoa đa sắc" mở rộng không gian sang các vùng miền Việt Nam và nhiều nền văn hóa quốc tế.

Đoàn nghệ thuật Yuns Traditional Performing Arts Troupe mở đầu với "Nhịp điệu Hàn Quốc - Hứng khởi và tinh hoa" sử dụng những nhịp trống Samulnori mạnh mẽ. Tiếp đó, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM giới thiệu "Lễ Đại bội" nghi lễ truyền thống bắt nguồn từ tín ngưỡng Kỳ Yên, với những giá trị văn hóa đặc trưng của Nam Bộ.

Văn hóa Nhật Bản được giới thiệu qua liên khúc "Karasu - Narukami" của nhóm Some≡Linez kết hợp đàn Tsugaru Shamisen với Street Dance và Beatbox. Từ đó, chương trình chuyển sang miền núi phía Bắc với "Chếnh choáng chợ xuân" của Mạnh Cường do Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn.

Sắc màu quốc tế tiếp tục xuất hiện trong "Vũ điệu Bhangra và Gidha" của Đoàn Nghệ thuật Dân gian Punjab, trước khi chương trình trở lại Việt Nam với "Bến nước Buôn Dur Kmăn", sáng tác dân ca Ê Đê, phối khí NSƯT Mạnh Tiến, do Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk và Đoàn Múa HT biểu diễn.

Việc đan xen các tiết mục Việt Nam và quốc tế tạo nên sự thay đổi liên tục về âm thanh, hình ảnh và ngôn ngữ biểu đạt từ Samulnori Hàn Quốc, nghệ thuật Hát bội Nam Bộ, Tsugaru Shamisen của Nhật Bản đến văn hóa Điện Biên, Bhangra của Punjab và âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên.

Sau hành trình này, chương trình trở về với Hà Nội qua "Em yêu anh Hà Nội" của Hồ Hoài Anh, do Ngô Lan Hương và Vũ đoàn HT biểu diễn. "Xưng danh Hà Nội" của Giang Phạm, Ram C và Feliks, do Ram C cùng Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thể hiện mang đến một góc nhìn trẻ trung về Thủ đô. Ca khúc sử dụng ngôn ngữ gần với khán giả trẻ, kết hợp âm nhạc sôi động và những câu nói quen thuộc trên mạng xã hội.

Chương trình khép lại bằng liên khúc "Hà Nội niềm tin và hy vọng - Việt Nam tinh hoa - We Are The World", với sự tham gia của Nguyễn Ngọc Anh, nhóm Oplus, Khánh My, violin Nhật Anh, Tốp ca Thăng Long cùng các nghệ sĩ, diễn viên và đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là cách các chất liệu truyền thống được đặt trong cấu trúc sân khấu hiện đại. Dưới bàn tay của tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, các chất liệu như xẩm, Hát bội, cồng chiêng Tây Nguyên hay văn hóa các vùng miền được kết nối với âm nhạc đương đại, rap, Beatbox, Street Dance và công nghệ trình diễn.

Sân khấu tại Hoàng thành Thăng Long sử dụng hình ảnh đầu rồng cùng các biểu tượng gắn với Hà Nội như bậc thềm Điện Kính Thiên, cuốn thư, hoa sen. Công nghệ thị giác đa phương tiện, trong đó có AR, được sử dụng để tái hiện và làm nổi bật các công trình, không gian di sản, tạo thêm lớp hình ảnh cho câu chuyện được kể trên sân khấu.

Phần âm nhạc do Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân đảm nhiệm, kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc đương đại. Đáng chú ý, nhiều ca khúc về Hà Nội trong chương trình là sáng tác mới, lần đầu được trình diễn, trong đó có "Xưng danh Hà Nội" được viết riêng cho chương trình.

Với hơn 3.000 khán giả theo dõi tại Hoàng thành Thăng Long, nhiều tiết mục nhận được sự cổ vũ đặc biệt ở những phần kết hợp nghệ thuật truyền thống với cách thể hiện hiện đại. Khán giả trẻ cũng dành sự hưởng ứng cho những tiết mục có ngôn ngữ âm nhạc gần với đời sống đương đại.

Qua hai chương, "Dòng chảy di sản" được triển khai từ Thăng Long - Hà Nội, mở rộng tới các vùng miền Việt Nam rồi kết nối với những nền văn hóa khác. Di sản trong chương trình không chỉ được nhìn như những giá trị thuộc về quá khứ mà còn được đặt trong đời sống hôm nay, qua đó mở ra cách tiếp cận mới với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.