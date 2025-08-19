Tổng Bí thư và Thủ tướng xem màn trình diễn của robot 'made in Việt Nam'

Robot này có khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ, thể hiện tiềm năng lớn trong việc ứng dụng vào dây chuyền sản xuất, dịch vụ và đời sống. Giai đoạn đầu, robot sẽ được triển khai trong các nhà máy sản xuất của VinFast - thương hiệu xe điện toàn cầu thuộc Vingroup, hỗ trợ công việc vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng v.v...