Tổng Bí thư và Thủ tướng xem màn trình diễn của robot 'made in Việt Nam'
Trần Hoàng - Duy Phạm |
Tại lễ khánh thành, khởi công 250 công trình trên cả nước ngày 19/8 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã trải nghiệm nhiều công nghệ mới, trong đó có robot do người Việt chế tạo.
