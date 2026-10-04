Tổn thất mà Ukraine phải gánh chịu trong tháng 9, bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài và cả người chết lẫn bị thương, lên tới gần 48.000 người.

Mặt trận ở miền Đông Ukraine.

"Tổn thất về nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine - cả có thể phục hồi và không thể phục hồi - trong giai đoạn báo cáo lên tới khoảng 47.885 binh sĩ và lính đánh thuê Ukraine, tăng 9.240 người so với tháng 8.

Về các khu vực chịu tổn thất nặng nề nhất đối với lực lượng vũ trang Ukraine, số thương vong cao nhất trong tháng 9 được ghi nhận tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR)", chuyên gia quân sự Nga, Andrey Marochko, cho biết.

Ông Marochko nói thêm, lực lượng Nga cũng đã phá hủy 24.000 máy bay không người lái (UAV), 30 tàu mặt nước không người lái (USV), 70 tàu tuần dương, 7 xe chiến đấu trang bị hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS).

Ngoài ra, 257 khẩu pháo dã chiến, 310 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 154 hệ thống radar tác chiến điện tử và chống pháo binh, cùng hơn 2.500 phương tiện quân sự khác của Ukraine cũng bị phá hủy trong tháng 9.