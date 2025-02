Bối cảnh lịch sử và động cơ của Tôn Điện Anh

Tôn Điện Anh sinh năm 1892, từ nhỏ đã nổi danh là kẻ cướp bóc. Năm 1922, khi 33 tuổi, hắn gia nhập quân đội và nhanh chóng thăng tiến nhờ sự tàn bạo và mưu mô. Đến năm 1928, trong bối cảnh Tưởng Giới Thạch phát động cuộc "Bắc phạt lần thứ hai", Tôn Điện Anh chỉ huy Quân đoàn thứ 12. Tuy nhiên, đội quân của hắn thiếu thốn tài chính nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này, hắn quyết định tấn công Thanh Đông Lăng, nơi được cho là chứa đựng vô số châu báu và cổ vật quý giá.

Để giải quyết tài chính, Tôn Điện Anh quyết định tấn công Thanh Đông Lăng, nơi được cho là chứa đựng vô số châu báu và cổ vật quý giá. (Ảnh: Sohu)

Tháng 7 năm 1928, Tôn Điện Anh lấy cớ "diễn tập quân sự" để phong tỏa khu vực Thanh Đông Lăng, nằm ở Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 125 km về phía đông. Hắn chỉ huy quân lính sử dụng thuốc nổ để phá hủy các cửa vào lăng mộ, bất chấp sự kiên cố của các tầng đá hoa cương bảo vệ. Sau khi xâm nhập, nhóm của Tôn Điện Anh bắt đầu vơ vét tất cả những gì có giá trị. Đặc biệt, lăng mộ của Từ Hi Thái hậu, với vô số châu báu và đồ tùy táng quý giá, trở thành mục tiêu chính của chúng.

Phát hiện kinh hoàng trong lăng mộ Từ Hi Thái hậu

Khi mở nắp quan tài của Từ Hi Thái hậu, nhóm trộm mộ kinh ngạc khi thấy thi hài của bà vẫn còn nguyên vẹn, nằm trên tấm chăn gấm thêu chỉ vàng và đính hàng nghìn viên ngọc trai. Trên đầu bà đội một chiếc mũ đính viên trân châu to bằng quả trứng, ước tính giá trị khoảng 10 triệu lượng bạc. Trong miệng bà ngậm một viên minh châu được cho là phát sáng trong đêm.

Khi mở nắp quan tài của Từ Hi Thái hậu, nhóm trộm mộ kinh ngạc khi thấy thi hài của bà vẫn còn nguyên vẹn. (Ảnh: Sohu)

Khi nhóm trộm gỡ tấm chăn ngọc trai phủ trên thi hài, mắt của Từ Hi Thái hậu bất ngờ mở trừng trừng, khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi trấn tĩnh, Tôn Điện Anh ra lệnh tiếp tục cướp bóc, lấy đi tất cả châu báu và để lại thi hài trong tình trạng thảm hại.

Nguyên nhân thi hài không phân hủy và hiện tượng "mở mắt"

Chia sẻ cùng QH News, chuyên gia lịch sử về triều đại nhà Thanh – Vu Thiện Phổ cho biết, việc thi hài của Từ Hi Thái hậu không bị phân hủy sau 20 năm được cho là do quan tài được làm từ gỗ trinh nam quý hiếm, có đặc tính chống mục nát, cùng với việc sử dụng các dược liệu đặc biệt để ướp xác. Quan tài được bịt kín hai lớp, tạo môi trường chân không, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn và không khí. Khi quan tài bị mở, thi hài tiếp xúc với không khí, dẫn đến phản ứng co cơ, khiến mắt bà mở to, tạo ra cảnh tượng kinh hoàng cho những kẻ trộm mộ.

Khi quan tài bị mở, thi hài tiếp xúc với không khí, dẫn đến phản ứng co cơ, khiến mắt Từ Hi Thái hậu mở to. (Ảnh: Sohu)

Hành động của Tôn Điện Anh gây ra sự phẫn nộ và chấn động trong dư luận Trung Quốc thời bấy giờ. Nhiều bảo vật vô giá bị mất mát hoặc hủy hoại, gây tổn thất to lớn cho di sản văn hóa quốc gia. Thi hài của Từ Hi Thái hậu bị xúc phạm nghiêm trọng, chỉ còn lại một chiếc quần khi vụ việc được phát giác.

Vụ trộm mộ do Tôn Điện Anh cầm đầu không chỉ là một hành động cướp bóc tàn bạo mà còn là biểu tượng cho sự suy thoái của xã hội và giá trị đạo đức trong thời kỳ biến động.

Tổng hợp