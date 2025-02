Người mà Vương Ngữ Yên yêu thực sự là ai?

Tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung tiên sinh luôn được biết đến với việc xây dựng những nhân vật nữ đa dạng và phong phú. Trong số đó, những cái tên như Hoàng Dung thông minh xinh đẹp, Tiểu Long Nữ phóng khoáng, Triệu Mẫn yêu hận rõ ràng đều được độc giả yêu mến. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ, điển hình là Vương Ngữ Yên - nữ chính trong Thiên Long Bát Bộ. Dù sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhưng tính cách khó ưa cùng tình yêu mù quáng đã khiến nàng trở nên gây tranh cãi.

Trước hết, Kim Dung đã sửa nguyên tác Thiên Long Bát Bộ 3 lần. Trong lần sửa cuối, Vương Ngữ Yên dành cho Mộ Dung Phục một tình yêu si mê đến mức bất chấp tất cả. Dù Mộ Dung Phục nhiều lần hành động sai trái, nàng vẫn luôn tìm cách biện hộ, bất chấp đúng sai. Tình yêu mù quáng này khiến độc giả nghi ngờ về tính cách của Vương Ngữ Yên, dù nàng là nữ chính. Đặc biệt, tại sự kiện kén phò mã Tây Hạ, hành động của nàng càng khó hiểu.

Công chúa Tây Hạ Mộng Cô tổ chức kén phò mã, thu hút đông đảo anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Mộ Dung Phục nhìn thấy cơ hội này nhưng Vương Ngữ Yên lại trở thành gánh nặng. Để công chúa Tây Hạ không biết mối quan hệ của cả hai, Mộ Dung Phục cố tình lạnh nhạt với Vương Ngữ Yên. Tuy nhiên, khi biết Mộ Dung Phục tham gia tranh giành ngôi vị phò mã, Vương Ngữ Yên vô cùng đau khổ, thậm chí có ý định tự vẫn. Vào thời khắc then chốt, nàng được Đoàn Dự cứu sống và đến với chàng.

Vương Ngữ Yên - nữ chính trong Thiên Long Bát Bộ dành cho Mộ Dung Phục một tình yêu si mê đến mức bất chấp tất cả. (Ảnh: Sohu)

Hành động của Vương Ngữ Yên không hề khôn ngoan. Ban đầu, nàng luôn lấy Mộ Dung Phục làm trung tâm nhưng lại cảm động trước tình cảm của Đoàn Dự khi anh ta từ bỏ cơ hội tranh giành ngôi vị phò mã. Điều này khiến người ta tự hỏi, rốt cuộc yếu tố nào đã khiến nàng đưa ra lựa chọn thiếu sáng suốt như vậy?

Thực tế, quan niệm tình yêu của Vương Ngữ Yên rất hẹp hòi, ngay từ đầu nàng chỉ yêu Mộ Dung Phục. Đối với nàng, Mộ Dung Phục là duy nhất, thậm chí nàng có thể vì hắn mà bất chấp đúng sai. Nàng cho rằng chỉ có Mộ Dung Phục mới là người nàng thật lòng yêu, còn những người khác chỉ là tạm bợ. Chính lối suy nghĩ này đã dẫn đến những hành động khó hiểu của nàng trong sự kiện kén phò mã Tây Hạ.

Vương Ngữ Yên cuối cùng chọn Đoàn Dự, nhưng mối tình này chẳng kéo dài được bao lâu, nàng lại quay về bên Mộ Dung Phục. Hành động thay đổi thất thường này khiến người ta khó hiểu. Đặc biệt là khi Mộ Dung Phục đã rơi vào trạng thái điên loạn, nàng vẫn quyết định ở bên hắn, từ bỏ khoảng thời gian tươi đẹp bên Đoàn Dự.

Những tình tiết này người xem phim Thiên Long Bát Bộ có thể không hiểu. Đúng là theo nguyên tác ban đầu và phim truyền hình, Thiên Long Bát Bộ kết thúc với cảnh Mộ Dung Phục điên loạn trong khi đoàn gia quyến của Đoàn Dự gồm cả Vương Ngữ Yên. Nhưng theo bản chỉnh sửa cuối của Thiên Long Bát Bộ, chương 50, bản thân Đoàn Dự đã xác nhận thông tin Vương Ngữ Yên trở về chăm sóc Mộ Dung Phục thay vì đi theo chàng.

Ngoài ra, ở phần ghi chú, tác giả Kim Dung đã viết: "Thiên Long bát bộ được in vào tháng 10 năm 1978, tôi đã chỉnh sửa khá nhiều. Bản in lần thứ ba này lại chỉnh sửa và thêm bớt không ít (tổng cộng mất ba năm, chỉnh sửa hết sáu lần). Những chỗ tôi thêm vào, xét về phương diện văn học có lẽ không phải là tất yếu, như mối quan hệ giữa Vô Nhai Tử, Đinh Xuân Thu và Lý Thu Thủy, giao tình giữa Mộ Dung Bác và Cưu Ma Trí, thái độ của Thiếu Lâm tự đối với Tiêu Phong, Đoàn Dự cuối cùng đã thoát khỏi “tâm ma” trong mối tình với Vương Ngữ Yên,… bản gốc vốn để lại khoảng trống lớn cho độc giả tự do tưởng tượng, nhưng khó tránh khỏi thiếu sót với mơ hồ. Thói quen của độc giả Trung Quốc khi đọc tiểu thuyết là không thích tự tưởng tượng, muốn tác giả phải kể thật chi tiết, có vậy mới yên tâm: Ra là như thế, thế mới phải chứ!, nhất là những độc giả trẻ.

Đây có lẽ là một ưu điểm trong tính cách của người Trung Quốc: chú trọng lý tính thực tại, không yên tâm với phương pháp hư cấu của chủ nghĩa lãng mạn vô căn cứ. Do đó, tôi đã lấp đầy những khoảng trống từng để lại khi xưa, song có khi lại khiến những độc giả thích tưởng tượng cảm thấy thật “ngốc nghếch”, tôi cũng đành xin các vị lượng thứ. Bởi lẽ trong tính cách của tôi, thành phần ngốc nghếch với hiện thực rốt lại vẫn nhiều hơn thông minh và hư cấu. Cá tính và võ công của những nhận vật trong Thiên Long bát bộ có quá nhiều điểm khoa trương phi thực tế, như Lục mạch thần kiếm, Hỏa diệm đao, Bắc Minh thần công, Vô Nhai Tử truyền công, Thiên Sơn đồng mỗ cải lão hoàn đồng,… Xin các độc giả hãy nghĩ đến phong cách của chủ nghĩa siêu thực và chủ nghĩa tượng trưng của nền hội họa hiện đại, chẳng hạn bức tranh vẽ cô gái có hai đầu nhìn sang phải và sang trái, trong nghệ thuật, thoát ly hiện thực là phương thức thể hiện có thể chấp nhận được."

Vương Ngữ Yên cuối cùng chọn Đoàn Dự, nhưng mối tình này chẳng kéo dài được bao lâu. (Ảnh: Sohu)

Tất cả những điều này chỉ có thể chứng minh một điều: Vương Ngữ Yên từ đầu đến cuối chỉ yêu Mộ Dung Phục và nàng lợi dụng Đoàn Dự. Khi Đoàn Dự bỏ cơ hội tranh giành ngôi vị phò mã vì trong lòng đã có người khác, nàng chỉ giả vờ cảm động để Đoàn Dự rút lui. Như vậy, dù chọn Đoàn Dự, nhưng trong lòng nàng, người duy nhất vẫn là Mộ Dung Phục.

Có lẽ nhiều người sẽ tiếc cho Đoàn Dự khi chàng thua cuộc trước một người phụ nữ chỉ lợi dụng mình. Nhưng thực tế, Đoàn Dự cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nhận ra người mình yêu bấy lâu nay là tượng Thần Tiên tỷ tỷ chứ không phải Vương Ngữ Yên. Điều này khiến Đoàn Dự không quá đau buồn sau khi Vương Ngữ Yên rời đi, bởi chàng nhận ra người mình thật lòng yêu thương không phải là nàng.

Xuyên suốt câu chuyện, hành động của Vương Ngữ Yên có thể khó hiểu. Tuy nhiên, sự lựa chọn của nàng xuất phát từ tình yêu sâu đậm dành cho Mộ Dung Phục. Nàng sẵn sàng từ bỏ tất cả vì hắn, kể cả hạnh phúc của chính mình. Dù lựa chọn này có thể khiến người ta đau lòng nhưng nó cũng thể hiện sự si tình và sự hy sinh hết mình của nàng cho tình yêu.

