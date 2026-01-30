Tốn 1 triệu đồng mới được quyền mua một ly Phê La, chi nhánh mới khiến khách nghe xong muốn quay xe gấp

Thương hiệu trà sữa Phê La vừa chính thức có mặt tại Phú Quốc, đánh dấu sự xuất hiện của chi nhánh đầu tiên tại đảo ngọc này. Tuy nhiên, thay vì chọn các vị trí trung tâm sầm uất trên đất liền, cửa hàng này lại tọa lạc ngay bên trong khu du lịch Hòn Thơm. Vị trí này đang khiến cộng đồng mạng xôn xao vì phải di chuyển khá xa để thưởng thức một ly Phê La.

Phê La vừa mở chi nhánh đầu tiên tại Phú Quốc

Cụ thể, vì nằm ngoài đảo nên muốn đến quán, khách hàng bắt buộc phải đi cáp treo từ thị trấn Hoàng Hôn sang. Theo giá niêm yết hiện tại, vé cáp treo dao động từ 600.000 đến hơn 900.000 đồng tùy thời điểm. Điều này đồng nghĩa với việc bên cạnh tiền ly nước, khách phải tốn thêm gần cả triệu bạc tiền đi lại. Nếu không có ý định sang đảo vui chơi từ trước mà chỉ ngẫu hứng muốn đi uống ly trà sữa thì mức giá này quả thực là một trở ngại lớn.

Để đến được Phê La, du khách phải đi cáp treo sang Hòn Thơm. Ảnh: Sun World Hon Thom

Ngay khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người đã để lại bình luận hài hước về "thử thách" uống trà sữa đắt đỏ này. Có người thắc mắc: "Là mình ở bên Hòn Thơm đi cáp qua hả quán?", người thì than thở: "Trời ơi, hỏng lẽ đi cáp treo mới được uống Phê La sao". Nhiều du khách cũng bất ngờ: "Tưởng hết tốn tiền vé máy bay rồi, giờ tới tốn tiền vé cáp treo mới được uống nước".

Thực tế, tấm vé cáp treo này không chỉ đơn thuần là "phí đường bộ" để đến quán nước. Đây là chi phí trọn gói để du khách trải nghiệm tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, ngắm trọn vẹn cảnh sắc Nam Phú Quốc từ trên cao và vui chơi không giới hạn tại tổ hợp Sun World Hòn Thơm. Việc Phê La đặt chi nhánh tại đây giống như một mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng, giúp du khách có thêm một trạm dừng chân chất lượng sau những giờ phút hoạt động hết công suất.

Và "đắt" thì cũng "xắt ra miếng". Khác hẳn với phong cách công nghiệp, máy lạnh thường thấy ở các thành phố lớn, chi nhánh này sở hữu không gian rộng tới hơn 1.300m2 với thiết kế mở hoàn toàn. Quán được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh, tạo cảm giác như một khu vườn sinh thái mát mẻ.

Phê La mở chi nhánh đầu tiên tại Phú Quốc. Ảnh: Sun World Hon Thom

Điểm nhấn ăn tiền nhất ở đây là khu vực hồ cá Koi siêu rộng nằm ngay trong khuôn viên. Vừa ngồi uống trà, vừa ngắm đàn cá bơi lội dưới tán cây là trải nghiệm rất thư thái, hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên của đảo Hòn Thơm. Đây là điều mà các chi nhánh trong đất liền khó có thể làm được.

Không gian Phê La Hòn Thơm có cả hồ cá Koi. Ảnh: @phela_xinchao

Đặc biệt, thương hiệu vẫn giữ đúng tinh thần "Camping" (cắm trại) đặc trưng nhưng được nâng cấp lên một phiên bản "chill" hơn giữa biển trời đảo ngọc. Thiết kế mở không chỉ đón gió trời mà còn biến nơi đây thành một trong những tọa độ ngắm hoàng hôn đắt giá nhất Phú Quốc. Cảm giác cầm ly trà ô long, ngồi giữa vườn cây và ngắm mặt trời lặn dần xuống biển là trải nghiệm độc quyền mà khó có chi nhánh nào trong đất liền sao chép được.

Nhìn chung, nếu chỉ xét về chi phí để uống một ly nước thì đúng là quá cao. Nhưng với những ai đã có lịch trình sang tham quan Hòn Thơm, thì đây lại là một điểm dừng chân cực kỳ đáng giá. Vừa có chỗ nghỉ ngơi đẹp, vừa có ảnh check-in mang về, tính ra cũng là một trải nghiệm trọn vẹn cho chuyến đi.