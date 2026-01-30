Camera vụ xe tải tự trôi, đâm trúng hai mẹ con, bé gái 10 tuổi tử vong

Chiều 29/1, thông tin trên báo Dân Trí Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Tam Giang khiến một bé gái tử vong tại chỗ và người mẹ bị thương nặng.

Cụ thể vào khoảng 10h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Thái Hưng (42 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, Đắk Lắk) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 47C-217.xx lưu thông trên tuyến đường liên xã thuộc thôn Giang Mỹ, xã Tam Giang.

Khi đến đoạn đường liên xã qua thôn Giang Mỹ (xã Tam Giang), ông Hưng dừng xe bên đường rồi xuống xe xử lý công việc. Camera an ninh nhà dân đã ghi lại khoảnh khắc tài xế dừng và xuống xe. Chỉ vài giây sau đó, chiếc xe bất ngờ trôi tự do.





PLO thông tin, xe tải đã tông trúng cháu gái NTL (10 tuổi) đi bộ phía, sau khiến bé gái tử vong. Xe tải tiếp tục trôi, va chạm vào xe máy của mẹ cháu L là bà LTP (39 tuổi, ngụ xã Tam Giang) đang điều khiển đi phía sau tới, khiến nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.