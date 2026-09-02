Tóm dính cặp sao Vbiz hẹn hò xem phim nhưng mãi không chịu công khai, đồng nghiệp khui luôn mối quan hệ giữa rạp

Bằng chứng rành rành thế này rồi cả hai chối kiểu gì đây?

Trong buổi cinetour phim điện ảnh Quý Tử Vượt Giàu vừa qua, sự xuất hiện của Khả Như bên cạnh Huỳnh Phương đến ủng hộ đoàn phim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Không biết cả hai trông mập mờ, tình tứ thế nào mà cặp đôi ngay lập tức bị đàn anh Tiến Luật - nam chính của bộ phim - cầm mic khui thẳng mối quan hệ giữa rạp phim đông đúc.

Khả Như "đánh lẻ" đi xem phim cùng Huỳnh Phương

Cụ thể, khi Khả Như đứng dậy giao lưu trực tiếp cùng đoàn phim Quý Tử Vượt Giàu, Tiến Luật đã đưa cô vào thế bí bằng màn tra hỏi đầy hóm hỉnh: "Như với Phương vô tình đi chung một rạp hay sao vậy?". Khả Như thật thà trả lời rằng cô đi cùng gia đình, có 9 người. Tuy nhiên, Tiến Luật không chịu tha khi tiếp tục vặn vẹo rằng cả nhà 9 người đó có Huỳnh Phương hay không, hay đàng trai chỉ vô tình ngồi cạnh.

Kiều nữ làng hài lại tiếp tục giải thích rằng Huỳnh Phương vốn ở nhà khác và chỉ ngồi kế cô thôi. Sau cùng, Tiến Luật kết luận: "À nghĩa là em đi cánh bên ngoại còn Phương đi cánh bên nội đúng không?" khiến cả khán phòng rộ lên tiếng cười.

Trước sự dẫn dắt lắt léo và màn gài bẫy quá khéo của đàn anh, Khả Như chỉ biết cười tươi bất lực, trong khi Huỳnh Phương ngồi cạnh bên cũng ngượng ngùng cười. Song, khoảnh khắc cặp đôi công khai đi xem phim và "vô tình" ngồi cạnh nhau sát rạt này đã khiến netizen thích thú. Nhất là với những ai đang nhiệt tình "đu" thuyền của cặp trai tài gái sắc này thì đây chẳng khác nào một động thái ngầm khẳng định chủ quyền.

Thực tế, mối quan hệ mập mờ giữa Khả Như và Huỳnh Phương đã râm ran trong giới từ cuối năm 2022. Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn "phim giả tình thật" từ khi đóng chung vở kịch Tâm Ma tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Trong vở diễn đó, cặp đôi nhập vai quá ngọt ngào với những phân cảnh khóa môi thật theo yêu cầu của đạo diễn, khiến đồng nghiệp liên tục trêu ghẹo. Suốt những năm qua, cặp đôi liên tục bị soi ra hàng loạt bằng chứng hẹn hò rõ mồn một: từ việc cùng đi du lịch chung với vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật tại Thái Lan, check-in cùng địa điểm, diện áo đôi, cho đến việc Huỳnh Phương đăng ảnh gọi Khả Như là "người mình thương". Thậm chí, đàng trai còn bị bắt gặp đi ăn thân mật cùng gia đình của Khả Như.

Đều là những nghệ sĩ có thực lực, tài năng và sở hữu ngoại hình sáng giá của Vbiz, sự đẹp đôi của cả hai nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ. Khán giả hiện tại chỉ còn chờ đợi một ngày đẹp trời, cặp đôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" này chính thức công khai phát thiệp hồng để cùng dắt tay nhau về chung một nhà.

Khả Như sinh năm 1987, là một trong những kiều nữ đa tài của làng giải trí phía Nam. Xuất thân là diễn viên kịch, cô nhanh chóng lấn sân thành công sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với lối diễn xuất tự nhiên, hài hước nhưng không kém phần sâu sắc qua các tác phẩm ăn khách như Cua Lại Vợ Bầu, Nắng 3: Lời Hứa Của Cha, Nhà Bà Nữ, Mẹ Ác Ma Cha Thiên Sứ, Quỷ Nhập Tràng... Ngoài diễn xuất, Khả Như còn ghi dấu ấn đậm nét với vai trò MC và nhà sản xuất phim.

Trong khi đó, Huỳnh Phương sinh năm 1992, là gương mặt cốt cán và vô cùng được yêu thích của nhóm hài đình đám FAPtv. Anh sở hữu lối diễn tỉnh bơ, duyên dáng đặc trưng và khả năng biến hóa đa dạng từ các series ngắn trên mạng xã hội cho đến phim điện ảnh chiếu rạp. Những năm gần đây, Huỳnh Phương tích cực hoạt động ở mảng sân khấu kịch lẫn các dự án điện ảnh lớn, chứng minh được thực lực diễn xuất ngày càng chín muồi của mình.