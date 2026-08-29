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Tôi về ngoại nghỉ lễ sớm, mẹ chồng đưa 1 phong bì không có tiền nhưng lại chứa sự thật làm tôi nghẹn

Vỹ Đình
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Tôi chỉ nhớ mãi chiếc phong bì không có một đồng tiền mặt.

Năm nay kỳ nghỉ lễ dài ngày, công ty cho nghỉ sớm nên tôi định đưa con về ngoại trước vài hôm. Sáng hôm chuẩn bị đi, mẹ chồng gọi tôi xuống phòng, đưa một phong bì khá dày rồi bảo mang theo, lên xe hẵng mở.

Tôi cứ nghĩ bên trong là ít tiền bà cho cháu đi chơi. Nhưng vừa ngồi vào xe, mở ra, tôi mới thấy đó là một tập giấy tờ ngân hàng và những tờ biên lai đã cũ.

Nhìn kỹ, tôi nhận ra ngay tên mình.

Tôi ngồi lặng người.

Cách đây hơn 7 năm, khi mới lấy chồng, tôi từng vay một khoản tiền khá lớn để mở cửa hàng kinh doanh cùng một người bạn. Khi đó tôi còn trẻ, quá tin người, việc làm ăn thua lỗ, bạn làm ăn chung cũng bỏ đi. Tôi một mình gánh khoản nợ.

Thời điểm đó, vợ chồng tôi vừa mua nhà, con còn nhỏ. Tôi sợ chồng lo nên không dám nói hết sự thật, chỉ bảo việc kinh doanh không thuận lợi. Tôi cố gắng đi làm, tiết kiệm từng đồng để trả dần. Sau đó, mẹ tôi ở quê bán một mảnh đất nhỏ, đưa tôi một khoản tiền, tôi mới giải quyết được phần lớn số nợ.

Tôi luôn nghĩ mình đã tự lo xong mọi chuyện.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng trong phong bì mẹ chồng đưa, có những biên lai chứng minh rằng khoản nợ cuối cùng đã được thanh toán từ rất lâu. Người đứng ra trả không phải tôi. Là mẹ chồng.

Tôi gọi điện hỏi bà. Mẹ chỉ nói năm đó, bà vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tôi với ngân hàng. Sau đó bà tìm hiểu và biết tôi vẫn còn một khoản chưa thể trả hết.

Bà không hỏi tôi.

Bà cũng không nói với chồng tôi.

Bà chỉ âm thầm dùng tiền tiết kiệm của mình để thanh toán số tiền còn lại, rồi giữ toàn bộ giấy tờ suốt nhiều năm.

Tôi hỏi tại sao bây giờ bà mới đưa. Bà bảo trước đây tôi còn trẻ, lúc nào cũng sợ người khác biết mình từng nợ nần, biết mình làm ăn thất bại. Bà sợ nếu nói ra, tôi sẽ thấy mang ơn hoặc xấu hổ. Còn bây giờ, bà nghĩ tôi đã đủ vững vàng để biết chuyện.

Bà cũng nói một câu khiến tôi nghẹn: “Mẹ giữ không phải để con trả. Mẹ chỉ muốn con biết lúc đó con không phải tự xoay một mình”.

Tôi nhìn những tờ giấy trong tay mà không nói được gì.

Suốt những năm làm dâu, tôi từng nghĩ mẹ chồng không quá thân thiết với mình. Bà ít nói, cũng không bao giờ hỏi han kiểu ngọt ngào. Có những lúc vợ chồng tôi cãi nhau, bà luôn để chúng tôi tự giải quyết. Tôi từng nghĩ đó là sự xa cách.

Đến hôm nay tôi mới hiểu, có những người không biết cách nói “mẹ thương con”. Họ chỉ âm thầm đứng phía sau, giải quyết một chuyện mà mình không hề hay biết.

Tôi về ngoại nghỉ lễ sớm hơn dự định. Nhưng cả quãng đường, tôi không nghĩ đến chuyến đi nữa.

Tôi chỉ nhớ mãi chiếc phong bì không có một đồng tiền mặt. Vậy mà có lẽ đó là thứ khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương nhiều nhất sau 7 năm làm dâu.

Tags

yêu thương

nợ nần

biên lai

nghỉ lễ

mẹ chồng

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